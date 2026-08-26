Privatklinik mit Angebot für Selbstständige

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Die neue Eigenständigkeit bietet der Klinik neue Entwicklungsspielräume, denn das kleine Haus könne nun flexibler und marktnäher agieren, ist der neue Eigentümer Patrick Müller überzeugt, der das Haus mit seiner VitalClinic Holding GmbH übernommen hat. Das Ziel sei es nicht, das komplette medizinische Spektrum abzudecken, sondern Spitzenmedizin in jenen Bereichen anzubieten, in denen besonderes medizinisches Know-how vorhanden ist. Die Kernbereiche sind deshalb die Orthopädie sowie die Unfall-, Neuro-, Gefäß- und Augenchirurgie. „Wir wollen der Region einen echten Mehrwert geben und mit unserem Angebot besonders auch Unternehmerinnen und Unternehmer ansprechen“, schildert Müller.

Gezielte Gesundheitsvorsorge für SVS-Versicherte

Gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer, die oft unter Zeitdruck stehen und ihre wertvolle Zeit nicht in vollen Warteräumen verbringen sollten, bietet das Vorsorgeangebot, das von der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) unterstützt wird, eine interessante Alternative. Man will damit in erster Linie Selbstständige im Pinzgau, Pongau und im angrenzenden Tirol ansprechen. „Wir können Termintreue garantieren. Der Patient vereinbart einen Termin und erhält seine Vorsorgeuntersuchung zum vereinbarten Zeitpunkt ohne Wartezeiten“, erklärt Klinik-Geschäftsführerin Carina Kohlberger-Flöck.

Primar Guntmar Gradl ergänzt: „Neben dem Basis-Vorsorgepaket der SVS oder auch anderer Versicherungsanbieter können wir mit unserer Klinikinfrastruktur eine Reihe zusätzlicher Untersuchungen anbieten.“ Beispielsweise wenn ein Laborbefund Auffälligkeiten aufweist und weitere Untersuchungen notwendig sind. Wenn ein Patient über Rückenprobleme klagt, steht etwa ein Wirbelsäulenexperte zur Verfügung. Falls benötigt, können auch Untersuchungen mit einem Herzultraschall durchgeführt werden, oder es kann auf Wunsch ein Sportmediziner hinzugezogen werden.

Gesund werden in Urlaubsregion

Ein weiterer Pluspunkt der Privatklinik Ritzensee ist das Ambiente, das mehr an ein Hotel erinnert als an einen hospitalisierten Bereich. „Wenn man sich schon wegen einer Erkrankung, einer Verletzung oder eines notwendigen Eingriffs die Zeit aus dem engen Arbeitsalltag freischaufeln muss, dann sollen die Patientinnen und Patienten zumindest das Gefühl haben, der Krankenhausaufenthalt war wie ein kurzer Urlaub“, betont Gradl. Man strebt zudem Kooperationen mit nahen Hotels an, die eine Verquickung eines Urlaubs im Hotel mit einer Vorsorgeuntersuchung oder einem ambulanten Spitalaufenthalt ermöglichen. Auch hier gelte das Gebot höchstmöglicher Flexibilität. Wenn beispielsweise bei einem Hotelier ein Eingriff während der Hauptsaison nicht möglich ist, wird, soweit es möglich ist, der Eingriff auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Vorsorgepakete für Mitarbeitende

Zusätzlich will man im kommenden Herbst noch Vorsorgepakete für die Belegschaften von Unternehmen ausarbeiten. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Unternehmen bezüglich Gesundheitschecks für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses Angebot wollen wir künftig auf die gesamten Belegschaften erweitern“, erklärt Kohlberger-Flöck. Dabei sollen die körperlichen Herausforderungen in den jeweiligen Betrieben vom Bürojob über die Hotellerie bis zum Bau besonders berücksichtigt werden.

