Dreißig Jahre Feuer und Flamme

Links Pyrovision

Pyrovision ist ein international anerkanntes Unternehmen für Großfeuerwerke, pyrotechnische Spezialeffekte und musiksynchrone Showproduktionen, das 1996 von Christian Czech gegründet wurde.

© Pyrovision Christian Czech und Kristin Werner wurden bereits bei zahlreichen internationalen Wettbewerben ausgezeichnet.

Czech sammelte bereits ab Mitte der 1980er-Jahre in renommierten Feuerwerksbetrieben internationale Erfahrung und absolvierte eine Ausbildung zum Pyrotechniker. Mit seiner technischen Kompetenz, seiner künstlerischen Innovationskraft und seinem kompromisslosen Sicherheitsverständnis legte er den Grundstein für den heutigen Erfolg des Unternehmens. Seit 2024 führt Czech Pyrovision gemeinsam mit der geschäftsführenden Gesellschafterin Kristin Werner. Das Duo verbindet Kunst, technisches Know-how und moderne Unternehmensführung miteinander.

© Simlinger Pyrovision hat sich mit perfekt inszenierten Feuerwerken im In- und Ausland einen Namen gemacht.

Pyrovision hat die Entwicklung der professionellen Feuerwerksbranche in Österreich maßgeblich mitgeprägt. Das Salzburger Unternehmen gehört zu den Pionieren im Bereich musiksynchroner Feuerwerke und entwickelt Inszenierungen, bei denen jede einzelne Zündung präzise auf den Takt der Musik abgestimmt wird. So entstehen emotionale Gesamterlebnisse, die Feuer, Licht, Klang und Dramaturgie zu einer einzigartigen Show verschmelzen lassen.



Innovative Spezialeffekte



Darüber hinaus setzt Pyrovision Maßstäbe bei der Entwicklung innovativer Spezialeffekte. Dazu zählen etwa moderne Bühnen- und Filmtechnik, Tagesfeuerwerke, Rauchchoreografien oder geräuschreduzierte Feuerwerke für sensible Veranstaltungsorte. Dieser Innovationsgeist wurde mehrfach bei internationalen Wettbewerben und Festivals ausgezeichnet.



Zu den Referenzen des Unternehmens gehören Großveranstaltungen, internationale Festivals, Stadtfeste, Film- und Fernsehproduktionen, Theaterinszenierungen sowie Spezialprojekte im In- und Ausland. Ob auf historischen Plätzen, in alpinem Gelände, auf Hallendächern oder bei Großevents mit mehreren zehntausend Besuchern – jede Inszenierung wird individuell geplant und mit höchster Präzision umgesetzt.

