Raiffeisen investiert kräftig

Links Raiffeisenverband Salzburg

Mehr als 7 Mill. € nimmt die Raiffeisen Lagerhaus Salzburg GmbH (RLS) – ein Tochterunternehmen des Raiffeisenverbandes Salzburg – für das neue Lagerhaus in Grödig in die Hand.

Im Vergleich zur alten Filiale, die von etwa 100.000 Kunden pro Jahr frequentiert wurde, wird die Verkaufsfläche deutlich größer sein (1.930 Quadratmeter statt bisher 1.400 Quadratmeter). „Wir haben uns trotz des wirtschaftlich schwierigen Umfelds bewusst dafür entschieden, in einer Region zu investieren, in der wir seit Jahrzehnten fest verankert sind“, betont Anna Doblhofer-Bachleitner, die der Geschäftsleitung des Raiffeisenverbandes Salzburg angehört. „Das Investment ist ein klares Bekenntnis, dass wir den Standort für viele Jahre absichern wollen.“ Die nächsten Modernisierungen seien schon in Planung, so Doblhofer-Bachleitner: „Es gibt Überlegungen, mittelfristig auch die Lagerhäuser in Hallein, Eugendorf und St. Johann attraktiver zu machen.“



© RLS Nahmen den Spatenstich für das neue Lagerhaus in Grödig vor (v. r.): Martin Schiller, Anna Doblhofer-Bachleitner und der Grödiger Bgm. Herbert Schober.

Den Kunden in Grödig stehen ab der Wiedereröffnung des Standorts im März nächsten Jahres 60 statt wie bisher 30 Parkplätze zur Verfügung. Zudem wird das Lagerhaus über ein Baustofflager, begrünte Dachflächen, eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 70 Kilowatt-Peak sowie über zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge verfügen. „Wir wollen ein Zeichen setzen und unseren Kunden nach 45 Jahren ein neues Einkaufserlebnis bieten“, erklärt Martin Schiller von der RLS-Geschäftsführung. „Neben einem umfangreichen Sortiment in den Bereichen Landwirtschaft und Baustoffe werden wir mit einem attraktiven Outdoor- und Indoor-Gartenmarkt einen klaren Schwerpunkt im Bereich Garten setzen.“





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