Raiffeisen Tourismus Forum: Tourismus mit besten Perspektiven

Der heimische Tourismus findet aktuell gute Rahmenbedingungen vor. „Denn in Krisenzeiten steigt die Reiselust“, betonte Tourismusberater Richard Bauer. „Außerdem sucht unsere erlebnisorientierte Gesellschaft laufend nach Möglichkeiten, um ihren Erlebnishunger zu stillen.“ Laut Bauer spiele dabei die Qualität des Angebots eine zentrale Rolle, die gerade in Salzburg in vielfältiger Ausprägung zu finden sei. Die Palette reiche hier von Top-Kulinarik über hochwertigste Hotels bis zu authentischen Angeboten wie etwa dem Bauernherbst. In Zukunft könne der Tourismus zudem auf eine Reihe von Trends setzen. „Gerade junge Menschen betreiben eine extreme Selbstoptimierung, sind aber gleichzeitig sehr einsam“, so Bauer. Hier könne man mit hochwertigen Sport-und Wellnessangeboten, Lebensmitteln aus der Region und auch persönlicher Betreuung in den vielen familiär geführten Tourismusbetrieben punkten.

Mensch steht im Mittelpunkt

Genau so ein familiengeführtes Unternehmen ist auch der Europa Park im süddeutschen Rust, wo durch laufende Investition und Innovation der wirtschaftliche Erfolg ständig maximiert werde. „Ziel des Europa Parks ist es, durch Emotionen Kindheitserinnerungen zu wecken. Wie regelmäßige Besucherbefragungen zeigen, schaffen wir das auch besser als viele andere Vergnügungsparks“, betonte Dieter Borer, Chief Entertainment Officer des Europa Park. Mit bis zu 25.000 Gästen täglich ist der Europa Park eine pulsierende Kleinstadt mit den entsprechenden organisatorischen Herausforderungen. „Wir haben schon viele Roboter im Einsatz, aber der Schlüssel zum Erfolg bleibt der motivierte Mitarbeiter, der mit seinem Engagement für ein besonderes Wohlfühlerlebnis bei den Gästen sorgt.“ Diese Mitarbeiter würden mittlerweile aus der ganzen Welt rekrutiert. Der Europa Park sei zudem nicht mehr nur ein reiner Vergnügungspark, sondern umfasse auch sechs 4-Sterne-S-Hotels, einen Wasserpark, eine Westernstadt sowie unterschiedlichste Restaurants. In der Region werden eine Wertschöpfung von 310 Mill. € sowie 2,5 Millionen Nächtigungen pro Jahr ausgelöst.

Für Raiffeisen-Generaldirektor Heinz Konrad sei der Tourismus der Wachstumsmotor in schwierigen Zeiten schlechthin. „Wir sind der zentrale Tourismus-Finanzierer im Land und werden die Betriebe auch in Zukunft dabei unterstützen, ihre Angebotsqualität laufend zu verbessern.“

