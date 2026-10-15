Retail Summit Salzburg: Geballtes Know-how für den Handel 

Der technologische Wandel macht auch vor dem Handel nicht Halt. E-Commerce, KI und Digitalisierung verändern den Einzelhandel, bieten aber auch völlig neue Chancen, um stationäre Verkaufsflächen profitabel zu gestalten. Das wurde beim Retail Summit Salzburg, der von der Sparte Handel der WKS organisiert wurde und unter dem Motto „Zukunft braucht Austausch“ stand, deutlich. „Bei diesem Branchenhighlight geht es um wichtige Dinge wie KI, Digitalisierung oder Cyberkriminalität. Mit diesen Zukunftsthemen sollte sich jedes Unternehmen in Salzburg auseinandersetzen“, betonte WKS-Vizepräsident Manfred Rosenstatter.

Der Handel sei wie viele andere Branchen mitten im Umbruch. „Das bringt nicht nur Risken, sondern auch Chancen mit sich. Wer das Know-how hat, um diese Chancen zu erkennen und zu nutzen, kann sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mitbewerbern verschaffen“, meinte Rosenstatter.

Austausch mit Experten

Insgesamt waren knapp 20 hochkarätige Experten – darunter Führungskräfte, Handelsforscher und Branchenvertreter – vertreten. Für die rund 130 Teilnehmer standen neben Vorträgen auch persönliche Gespräche mit den Fachleuten auf dem Programm.

Inhaltlich ging es beim Retail Summit um die drei Themenblöcke Nachhaltigkeit/Compliance, Cybersicherheit/künstliche Intelligenz und Digitalisierung/E-Commerce. Daneben kamen auch aktuelle Themen wie die Verpackungsverordnung oder Greenwashing nicht zu kurz.

© WKS/Camera Suspicta/Susi Berger Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, mit den Experten in Kontakt zu treten.

Cyberangriffe können jeden treffen

Zu den Höhepunkten des Handelstages gehörte die Keynote des Unternehmers Daniel Rossgatterer. Er entführte die Besucher mit einem Live-Einstieg in das Darknet in die Welt der Cyberkriminalität. „Die Angreifer stehlen Daten und erpressen dann Unternehmen. Von diesem Problem ist im Grunde jeder Wirtschaftszweig betroffen. Es ist auch ein Irrglaube, dass ein Unternehmen zu klein für einen Cyberangriff sein kann“, führte der Experte aus.

Cyberkriminalität sei eine riesige Industrie mit enormem Schadenspotenzial. Das Problem werde durch den rasanten technologischen Wandel verschlimmert, so Rossgatterer: „Es gibt keine Berufsgruppe, die mehr von KI profitiert als Cyberkriminelle. Die Hackerangriffe werden immer automatisierter und schneller.“

Rossgatterer rät Unternehmern, sich von Experten beraten zu lassen. „Dann sieht man, wie man aufgestellt ist und kann die richtigen Schritte setzen. Auch kleine Betriebe können sich gut vor Cyberangriffen schützen. Die Kosten sind überschaubar.“

© WKS/Camera Suspicta/Susi Berger Daniel Rossgatterer sorgte mit seiner Keynote und einem Live-Einstieg in das Darknet für einen der Höhepunkte des Retail Summits.

Der Digitalisierungsexperte Sanjay Sauldie zeigte anhand eines Best-Practice-Beispiels auf, wie Händler künstliche Intelligenz gewinnbringend einsetzen können. „KI kann mehr Umsatz, mehr Sichtbarkeit und mehr Kunden bringen. Sie übernimmt auch Standardaufgaben. Dadurch werden die Mitarbeiter zufriedener, weil sie sich um das kümmern können, wofür sie da sind, nämlich Kunden zu begeistern.“

Man müsse KI verstehen und im eigenen Betrieb einsetzen: „Es ist gefährlich, alles einem externen Berater zu überlassen und selbst keine Ahnung zu haben, weil die KI sich auch selbstständigen kann.“

Robert Zniva und Simon Kranzer, die Leiter des Masterstudiengangs „Retail & Technology“ an der FH Salzburg und Gründer des Retailization Hubs bezeichneten KI als „Schlüsseltechnologie, die gekommen ist, um zu bleiben“.

Wandel setzt sich fort

Der Handel sei einem ständigen Wandel unterworfen. „Statt dem früher gültigen Omni-Channel-Ansatz reden wir jetzt vom Opti-Channel-Ansatz. Es geht nicht mehr darum, alle Kanäle zu bespielen, sondern die, die am meisten bringen.“

In den nächsten Jahren seien weitere Änderungen zu erwarten. „Da geht es etwa um die Betriebstypen oder um die Kassenzonen. Es wird neue Checkout-Lösungen geben. Selbstbedienungskassen sind wahrscheinlich nur ein erster Schritt“, so Zniva und Kranzer.

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Foto 1: Organisator David Jochimstal mit WKS-Vizepräsident Manfred Rosenstatter, Moderatorin Angelika Pehab und Johann Peter Höflmaier, Geschäftsführer der Sparte Handel in der WKS (v. r.).

Foto 2: Daniel Rossgatterer sorgte mit seiner Keynote und einem Live-Einstieg in das Darknet für einen der Höhepunkte des Retail Summits.

Foto 3: Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, mit den Experten in Kontakt zu treten.



Fotos: ©WKS/Camera Suspicta/Susi Berger