Salzburger Businesslauf: Eine Erfolgsgeschichte!

Als vor 19 Jahren die Teilnehmer zum ersten Mal ihre Laufschuhe schnürten und die knapp 6 km lange Businesslauf-Strecke vor den Toren Salzburgs beim Sportzentrum Rif zurücklegten, wagten die kühnsten Optimisten nicht daran zu glauben, was sich 2026 im Herzen der Altstadt abspielen wird.

Mit rund 12.000 Läuferinnen und Läufern am gestrigen Abend, 17. September 2026, können die Organisatoren von Personal Fitness auf eine neue Rekordteilnahme verweisen. Bei perfekten Wetterbedingungen wurde in der Altstadt wieder ein stimmungsvolles Lauffest zelebriert.

Als Partner des Salzburger Businesslaufs sind der Wirtschaftskammer Salzburg mehrere Aspekte wichtig.

Wir unterstützen diesen Event gerne, weil er mehrere Faktoren unterstützt, die in einem Unternehmen wichtig sind. Da ist zunächst der gesundheitliche Aspekt sowie der Zusammenhalt und der Teamspirit im Unternehmen, der durch solche Aktivitäten gestärkt wird.

Außerdem seien sportlich aktive Menschen zielstrebig und ehrgeizig, was im beruflichen Kontext auch von Vorteil sei. Der Unternehmer aus Seeham hat die Laufstrecke auch selbst in Angriff genommen hat – gemeinsam im Team mit WKS-Bezirksstellenobfrau Elke Steinbacher und Stabstellenleiter Piero Ploner.

© Kolarik Die WKS selbst ging heuer mit zehn Teams an den Start. Vizepräsident Manfred Rosenstatter, Bezirksstellenobfrau Elke Steinbacher und Stabstellenleiter Piero Ploner (von links) wählten die klassische Distanz (5,9 km).

Chefetage in jedem zehnten Team mit dabei

Die Unternehmervertretung in Salzburg will als Partner des Businesslaufes auch die Inhaber bzw. das Top-Management überzeugen, diese Gedanken zu leben und zusammen mit den Mitarbeitern auch selbst an den Start zu gehen. Aus diesem Grund hat die WKS die Unternehmerwertung initiiert; heuer war in knapp 400 Teams auch die Chefetage vertreten.

Sieger Unternehmerteams und EPU/Offene Teams

Beim Businesslauf über die klassische Distanz (5,9 km) setzte sich in der Unternehmerwertung die BP Sporthandel Salzburg KG aus Elsbethen mit Geschäftsführer Daniel Herlbauer durch. In der EPU-Wertung blieb Inhaber Karl Rößlhuber von der gleichnamigen Bäckerei in Bergheim siegreich.

Beim Q-Trail holte sich die Unternehmerwertung das Team um Geschäftsführer Wolfgang Staudinger von der fynup GmbH (Wien). Die EPU-Wertung ging an das Team von Bernhard Schwärz, Baumaschinenhändler aus Nussdorf /Haunsberg.

Alle weiteren Ergebnisse auf www.salzburger-businesslauf.at