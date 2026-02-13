Salzburger geben 14 Millionen Euro für Valentinstagsgeschenke aus

„Obwohl die Konsumlaune nach wie vor gedämpft ist, hat der Valentinstag große Bedeutung für den Salzburger Handel. Er ist und bleibt weiterhin ein wichtiger Kaufanlass und Umsatzbringer, von dem etliche Branchen profitieren“, resümiert Alexander Schwarzbeck, Obmann der Sparte Handel in der WKS.



49% der Salzburger haben vor, am 14. Februar Blumen bzw. Pflanzen zu verschenken. Für 60% von ihnen sind dabei Rosen die erste Wahl. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand Tulpen (47%) sowie Orchideen und Nelken (je 37%). Beliebte Valentinstagsgeschenke sind auch Restaurantbesuche (39%), Süßigkeiten und die Pro­­duktgruppe Parfums/Kosmetika (je 38%).

© Thalmayr Freude geschenkt: In einer gemeinsamen Aktion haben die Salzburger Floristen und Gartengestalter jüngst vielen Salzburgerinnen und Salzburgern eine Freude bereitet. Unter anderem war das „Valentinspärchen“ Anna Hasenöhrl und Andreas Brötzner in Salzburger Altersheimen unterwegs.

Blumen aus heimischer Produktion

Die heimischen Gärtner, Floristen und Gemüsebauern sind auch heuer wieder auf die verstärkte Nachfrage am Valentinstag vorbereitet. „Eine Besonderheit ist, dass die Unmengen an Schnittblumen und Topfpflanzen zum Großteil aus heimischer Herstellung stammen und bereits seit dem vergangenen Herbst in den Gärtnereien gezogen werden“, sagt Innungsmeister Stefan Monger.



An keinem anderen Tag im Jahr stehen Blumen derart prominent im Mittelpunkt wie am Valentinstag. Seit den 1950er-Jahren ist der Brauch aus der österreichischen Kultur nicht mehr wegzudenken, am 14. Februar „in der schönsten Sprache der Welt“ Dankbarkeit und Zuneigung zu zeigen.

© Kolarik Zum Valentinstag wird gerne auch Süßes geschenkt.

Umsätze wie am Muttertag

Für „Berger Feinste Confiserie“ zählt der Valentinstag zu den wichtigsten Umsatzbringern des Jahres. „Seine Bedeutung reicht nicht an unsere stärksten Zeiten Weihnachten und Ostern heran. Die Umsätze, die wir jetzt erzielen, sind aber etwa gleich hoch wie vor dem Muttertag. In unseren Geschäften ist nach dem eher ruhigen Jänner wieder viel los“, berichtet Franz Berger. Er gehört seit Anfang Februar ebenso wie seine Schwester Anna und die Eltern Hubert und Christine Berger der Geschäftsführung des in Lofer ansässigen Süßwarenherstellers und -händlers an. „Stark nachgefragt werden derzeit vor allem unsere Geschenkboxen und die Bio-Pralinenstangen“, sagt Berger. Der Valentinstag werde auch für immer mehr Gewerbekunden ein Thema. „Das bestätigen auch Branchenkollegen. Es gibt zum Beispiel Hotels, die bei uns kleine Geschenke für ihre Gäste kaufen.“

