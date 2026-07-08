Salzburgs ältestes Foto gefunden - Ein (B)Klick zurück

1826 entstand in Frankreich die erste Fotografie der Welt. Es dauerte zwölf Jahre, bis das Verfahren in Paris zum Patent angemeldet wurde. Danach verbreitete sich das neue Medium – für damalige Verhältnisse – sehr schnell. Schon um 1845 gab es auch in Salzburg die ersten Fotostudios.

Salzburgs ältestes noch erhaltenes Foto entstand schon kurz danach, nämlich 1848. Eingereicht hat es Josef Kardeis aus Salzburg mit einem Bild von der Hochzeit seiner Urgroßeltern. „Meine Urgroßeltern haben sich nach unseren Familienrecherchen ein paar Jahr nach ihrer Hochzeit noch einmal das Hochzeitsgewand angezogen und sich in einem Studio in Salzburg fotografieren lassen. Denn bei ihrer Hochzeit 1842 gab es noch keinen Fotografen in Salzburg“, so Kardeis.

Interessant ist auch die Geschichte von Annelies Hartl aus Leogang, die mit ihrem Familienfoto aus 1865 Rang drei belegte. Ihre Urgroßmutter fuhr eigens mit der Pferdekutsche von Zell an See nach Salzburg, um sich dort fotografieren zu lassen. Darüber hinaus waren unter den mehr als 200 Einreichungen auch ein paar originelle Bilder, wie jenes von Maria Pehab aus Altenmarkt, deren Bild aus 1900 eine Vorfahrin von ihr mit einem Hund zeigt. Ein Beleg dafür, dass Tiere und Kinder ein zeitloses Motiv sind. Oder die Einreichung von Martina Jöbstl-Bichlmann aus dem Jahr 1906: Ein Mann im Heißluftballon, tatsächlich eine der ersten bekannten Fotomontagen.

Im Bild: Die beiden Einreicher Josef Kardeis und Maria Pehab mit Fotografen-Innungsmeister Franz Neumayr.