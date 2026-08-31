Schaffen die Midterm Elections neue Spielregeln für den US-Markt?

Die USA zählen zu den wichtigsten Handelspartnern Österreichs und sind ein bedeutender Markt für Salzburgs Exportwirtschaft. Gleichzeitig verändern Zölle, politische Entscheidungen und geopolitische Spannungen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Im Vorfeld der US-Midterm Elections am 3. November 2026 richtet die Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Salzburg den Blick daher auf die wirtschaftspolitischen Entwicklungen: Wie könnten die Wahlen die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Europa beeinflussen? Welche Folgen haben Handelsbarrieren für Salzburgs Exportbetriebe – und wo eröffnen sich neue Chancen auf dem US-Markt?

Unter der Moderation von Katrin Prähauser beleuchten vier ausgewiesene Expertinnen und Experten die aktuellen Entwicklungen aus unterschiedlichen Perspektiven.

MMag. Dr. Cornelia Klecker, vom Institut für Amerikastudien der Universität Innsbruck, ordnet gesellschaftliche Trends und politische Bruchlinien ein.

Mag. Dr. Irene Lack-Hageneder, Regionalmanagerin für Nord- und Lateinamerika und ehemalige Wirtschaftsdelegierte in Washington D.C. der Außenwirtschaft Austria, gibt Einblicke in die handelspolitische Entwicklung und zeigt konkrete Marktchancen auf.

Mag. Hannelore Veit, langjährige ORF-Büroleiterin in Washington und Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft, kennt die politischen und medialen Dynamiken in den USA aus erster Hand.

Ing. Robert Weiskopf, ehemaliger SKIDATA-Vorstand, ergänzt die politische und wirtschaftliche Analyse um seine unternehmerische Erfahrung und zeigt auf, worauf es für den Markterfolg in den USA ankommt.

So geht es an diesem Abend nicht nur um politische Prognosen, sondern vor allem um deren Bedeutung für die Wirtschaft: Welche Entwicklungen sollten Unternehmen im Blick behalten, wo liegen Risiken und wie lassen sich neue Chancen nutzen? Die Veranstaltung verbindet fundierte Analysen und persönliche Einblicke mit konkreten Impulsen für Unternehmen, die auf dem US-Markt aktiv sind oder dort neue Geschäftsmöglichkeiten suchen.

USA vor den Midterm Elections

16. September 2026 | 18 Uhr Plenarsaal der Wirtschaftskammer Salzburg

Hinweis Die Veranstaltung ist exklusiv für Mitglieder der Sparte Information und Consulting Salzburg sowie eine Begleitperson. Die Veranstaltung ist exklusiv für Mitglieder der Sparte Information und Consulting Salzburg sowie eine Begleitperson.

Anmeldung: ic@wks.at