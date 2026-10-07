Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie bringt neue Anforderungen an die Entgeltgestaltung, Entgelttransparenz und die Durchsetzung des Grundsatzes gleichen Entgelts für Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit.

Was bedeutet das für Unternehmen? Welche Anforderungen kommen auf Arbeitgeber zu? Und was können Unternehmen bereits jetzt vorbereiten?

In unserem Webinar „Entgelttransparenz – Was ist jetzt zu tun?“ geben Mag.a Martina Leitner, Referentin für Arbeits- und Sozialrecht der Wirtschaftskammer Salzburg, und Mag.a Monika Pink, MAS, Unternehmensberaterin für Diversity & Gleichstellung und Landessprecherin der HRM Experts Group der UBIT Salzburg, einen Überblick über die rechtlichen Vorgaben und zeigen konkrete Ansatzpunkte für die betriebliche Praxis.

Der rechtliche Rahmen

Mag.a Martina Leitner gibt einen Überblick über den aktuellen rechtlichen Stand und die wesentlichen Vorgaben der EU-Entgelttransparenzrichtlinie.

Im Mittelpunkt stehen insbesondere:

gleiche und gleichwertige Arbeit und die Bildung von Vergleichsgruppen

objektive und geschlechtsneutrale Kriterien für die Bewertung von Arbeit

Transparenz bei Entgeltfestlegung und Entgeltentwicklung

Informations- und Auskunftsrechte von Arbeitnehmer:innen

Transparenz bei Stellenausschreibungen und im Bewerbungsverfahren

Berichtspflichten und geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede

die gemeinsame Entgeltbewertung bei nicht gerechtfertigten Entgeltunterschieden

mögliche Auswirkungen für die betriebliche Entgeltgestaltung

Die österreichische Umsetzung ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzungsfrist der EU-Richtlinie ist am 7. Juni 2026 abgelaufen. Für private Arbeitgeber entfaltet die Richtlinie als solche grundsätzlich keine unmittelbare Wirkung. Nach Ablauf der Umsetzungsfrist ist sie jedoch für die richtlinienkonforme Auslegung des österreichischen Rechts von Bedeutung.

Was können Unternehmen jetzt schon tun?

Mag.a Monika Pink zeigt im zweiten Teil des Webinars, wie Unternehmen bereits heute mit der Vorbereitung beginnen können.

Im Mittelpunkt stehen drei Fragen:

Liegen alle relevanten Daten für eine Gehaltsanalyse vor? Wie entstehen Gehaltsentscheidungen? Was ist „gleiche und gleichwertige Arbeit“ im eigenen Unternehmen?

Dabei geht es unter anderem um:

aktuelle und rollenbasierte Stellenbeschreibungen

die vollständige Erfassung von Entgeltbestandteilen

transparente und nachvollziehbare Gehaltsentscheidungen

die Bildung von Berufsbildern und Jobfamilien

die Arbeitsbewertung anhand geschlechtsneutraler Kriterien

die Bildung geeigneter Vergleichsgruppen

die Analyse von Gehaltsspannen, Zulagen und Benefits

die Überprüfung von KV-Einstufungen und Überzahlungen

die Vorbereitung auf künftige Auskunfts- und Analyseprozesse

Ein zentraler Ausgangspunkt dabei ist: Bewertet wird grundsätzlich die Rolle und nicht die Person. Für die Arbeitsbewertung stehen insbesondere Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt.

Fazit

Unternehmen müssen nicht auf das österreichische Umsetzungsgesetz warten, um mit den Vorbereitungen zu beginnen.

Sinnvoll ist es bereits jetzt,

Stellen und Rollen zu überprüfen und zu beschreiben,

relevante Entgeltdaten zusammenzutragen,

Entgeltbestandteile und Überzahlungen zu analysieren,

Kriterien für Entgeltentscheidungen zu dokumentieren

mögliche Vergleichsgruppen zu definieren und

bestehende Entgeltstrukturen auf Auffälligkeiten zu überprüfen.

Genau diese ersten Schritte stehen im Mittelpunkt des Webinars.

Aufzeichnung des Webinars