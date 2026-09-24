7 Fehler, die Gründer machen dürfen

Fehler sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein wesentlicher Teil des unternehmerischen Lernprozesses – das ist die gute Nachricht. Entscheidend ist nicht, ob Fehler passieren, sondern wie man damit umgeht. Sieben Fehler dürfen Gründerinnen und Gründer machen. Welche drei sie allerdings vermeiden sollten, lesen Sie hier.

1. Akzeptieren Sie, dass Fehler zum Gründen dazugehören

Viele Gründerinnen und Gründer setzen sich selbst unter Druck. Sie möchten von Anfang an alles richtig machen. Doch Unternehmertum funktioniert selten geradlinig. Fast jede erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeit kann von Fehlentscheidungen, Irrwegen oder Rückschlägen berichten. Wer Neues ausprobiert, sammelt Erfahrungen – und Erfahrungen entstehen nun einmal nicht nur durch Erfolge.

2. Verwechseln Sie Rückschläge nicht mit Scheitern

Ein verlorener Kunde, ein misslungenes Marketingprojekt oder ein Produkt, das sich schlechter verkauft als erwartet: Solche Situationen können frustrieren. Dennoch sollten Rückschläge nicht als Niederlage betrachtet werden. Sie liefern wertvolle Informationen darüber, was der Markt braucht und was verbessert werden kann. Jeder Fehler enthält eine Lektion, die kein Lehrbuch vermitteln kann.

3. Stellen Sie die richtigen Fragen

Wenn etwas nicht funktioniert hat, hilft eine sachliche Analyse:

Was genau ist passiert?



Welche Annahme war falsch?



Was habe ich über meine Kunden gelernt?



Was würde ich beim nächsten Mal anders machen?

Wer sich diese Fragen stellt, verwandelt Enttäuschungen in Entwicklungsschritte.

4. Vermeiden Sie den Perfektionsfehler

Einer der häufigsten Anfängerfehler ist der Wunsch, ein Angebot erst dann auf den Markt zu bringen, wenn alles perfekt erscheint. Doch perfektionierte Produkte, die niemand kaufen möchte, helfen wenig. Viel wertvoller ist es, früh mit potenziellen Kunden zu sprechen, Feedback einzuholen und das Angebot laufend weiterzuentwickeln.

5. Kalkulieren Sie finanziell großzügig

Die meisten Gründer unterschätzen, wie lange es dauert, bis sich stabile Umsätze entwickeln. Kunden müssen gewonnen, Vertrauen muss aufgebaut und Prozesse müssen etabliert werden. Wer ausreichend finanzielle Reserven einplant, kann gelassener agieren und muss nicht bei den ersten Schwierigkeiten hektische Entscheidungen treffen.

6. Holen Sie sich Unterstützung

Viele Gründer versuchen, alles alleine zu bewältigen. Buchhaltung, Marketing, Vertrieb, Rechtliches und Kundenbetreuung gleichzeitig zu meistern, ist jedoch eine enorme Herausforderung. Beratungsangebote, Netzwerke und der Austausch mit erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern helfen dabei, Fehler frühzeitig zu erkennen und wertvolle Abkürzungen zu nutzen.

7. Bleiben Sie beweglich

Die ursprüngliche Geschäftsidee verändert sich häufig im Laufe der Zeit. Erfolgreiche Gründer halten daher nicht starr an einem Plan fest, sondern passen ihr Angebot an die Bedürfnisse des Marktes an. Flexibilität ist oft wichtiger als die ursprüngliche, perfekte Idee.

Drei Anfängerfehler, die vermeidbar sind

Zu wenig mit Kunden sprechen: Wer nur im eigenen Büro plant, riskiert Fehlentwicklungen .



. Zu optimistische Umsatzschätzungen: Konservative Planung schafft Sicherheit .



. Zu lange zögern: Viele Ideen scheitern nicht an schlechter Qualität, sondern daran, dass sie nie umgesetzt werden.

