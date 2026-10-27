SooNice Sunnies: Sonnenbrillen mit Mehrwert

Links SooNice Sunnies

Auf die Idee zu SooNice Sunnies kam Christina Reifeltshammer bei der Suche nach Sonnenbrillen für ihre Kinder. „Wir konnten keine Brillen finden, die unseren Ansprüchen genügt haben“, berichtet Reifeltshammer. Sie will sich damit aber nicht abfinden und entwirft gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin Doris Reifeltshammer qualitativ hochwertige Sonnenbrillen speziell für Kinder, die Anfang 2022 auf den Markt kommen. Damit habe man eine Marktlücke gefüllt, so die Unternehmerin.



Nachhaltige Produktion



Die Sonnenbrillen von SooNice Sunnies werden exklusiv von einem Partnerbetrieb in Italien hergestellt, der kratzfeste Premiumgläser mit 100% UV-A- und UV-B-Schutz verwendet. „Wir verkaufen kein Wegwerfprodukt um 5 €, sondern Sonnenbrillen, die man über Jahre tragen kann, weil sie nahezu unverwüstlich sind“, erklärt Reifeltshammer, die auch „die verantwortungsvolle Produktion“ hervorhebt: „Wir setzen auf recyceltes Nylon und einen innovativen Kunststoff auf Basis der Rizinuspflanze. Außerdem achten wir auf möglichst kurze Lieferwege.“



© SooNice Sunnies/Verena Schierl Seit heuer ist auch ein Modell für Teenager auf dem Markt.

Mittlerweile gibt es Sonnenbrillen für Babys, Kinder sowie Jugendliche bis etwa 16 Jahre. „Wir bieten insgesamt vier Modelle an, zwei davon sind erst heuer auf den Markt gekommen“, sagt Reifeltshammer. Die Erweiterung des Portfolios sei die Grundlage für den nächsten Wachstumsschritt: „Sie wirkt sich bereits positiv auf den Umsatz aus.“ Ein weiteres neues Modell werde voraussichtlich ab Ende 2027 oder Anfang 2028 verfügbar sein.



Steigende Gewinne



Die Brillen wurden bereits im ersten Jahr nach der Unternehmensgründung in 16 Ländern verkauft, darunter auch in Dubai und Abu Dhabi. 2025 habe SooNice Sunnies den Sprung in die Gewinnzone geschafft und das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte verzeichnet, erklärt Reifeltshammer.

© SooNice Sunnies Geschäftsführerin Christina Reifeltshammer (l.) und Mitgründerin Doris Reifeltshammer.

Es sei gelungen, bei stabilen Kosten die Profitabilität deutlich zu steigern und die Marktposition weiter auszubauen. „Unsere Strategie mit einer klaren Ausrichtung auf Qualität, Markenaufbau und effiziente Prozesse trägt Früchte. Wir erwarten auch für das laufende Geschäftsjahr 2026 einen signifikanten Gewinnanstieg“, so die Geschäftsführerin.

Mittlerweile vertreiben 400 Partneroptiker unsere Sonnenbrillen.

Die Expansion laufe speziell in der DACH-Region nach Plan. „Wir haben mittlerweile rund 400 Partneroptiker, die unsere Produkte vertreiben. Über diese Schiene machen wir etwa 80% des Umsatzes, die restlichen 20% entfallen auf unseren Online-Shop.“

Noch ist Österreich der wichtigste Markt für SooNice Sunnies. Das soll sich aber schon bald ändern. Reifeltshammer geht davon aus, dass das Geschäft in den südeuropäischen Ländern stark zunehmen wird. „Bis 2030 wollen wir in Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Griechenland und Kroatien Fuß fassen.“

