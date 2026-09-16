Startup-Investments im Sport: Investieren wie auf der Streif

Walchhofer ist in dem Start-up Wictory.ai investiert, das KI-basierte Trainingsunterstützung und Ernährungsberatung für Athleten und deren Trainer anbietet. „So ein Start-up-Investment ist, wie wenn man die Streif runterfährt. Man bereitet sich darauf vor, besichtigt die Strecke bzw. das Start-up und versucht sozusagen die Ideallinie zu finden. Im Rennen muss man dann aber oft die Ideallinie verlassen, um zu gewinnen“, erklärte Walchhofer bei der Investors Lounge, die kürzlich bei der Salzburger Agentur Chaka2 über die Bühne ging. Zudem brauche man Durchhaltevermögen und dürfe den Fokus nicht aus dem Augen verlieren, sowohl beim Investieren als auch im Spitzensport. Bei Wictory.ai hat man sich mit Michael Walchhofer nicht nur einen Investor an Bord geholt, sondern gleichzeitig auch und einen begehrten Werbebotschafter.





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Investor mit Testimonialpotenzial an Bord

Für Wictory-Mitgründer Klaus Müller, der aus dem Industriebereich kommend unter anderem auch für Google gearbeitet hat ist der Wechsel in die Sportbranche Neuland gewesen. Er schätzt aber, dass man hier „schneller mit jedem per Du ist“ und bei den Sportlerinnen und Sportlern Leistungsgedanke und Ehrgeiz einen hohen Stellenwert haben.

Ich habe bei Google gelernt groß zu denken und das gilt meiner Meinung nach auch für Start-ups. Deshalb haben wir auch den Sprung in die USA gewagt.

Walchhofer, der mit dem Weltcupzirkus oft in den USA Station gemacht hatte, zeigte sich besonders begeistert vom Mindset der US-Amerikaner: „Die Erfolgreichen werden dort gefeiert, bei uns kommt schnell Neid ins Spiel“.

Salzburg mit dynamischen Sportökosystem

Für den Hausherren, Agenturchef Martin Kaswurm, biete die Sportbranche gute Ertragsmöglichkeiten für Investorinnen und Investoren. Salzburg sei dabei ein sehr guter Standort. Denn dank der Aktivitäten von Red Bull im Sportbereich sei in der Region ein dynamisches Sport-Ökosystem entstanden, das viele Chancen eröffne. Einen Einblick in dieses Ökosystem gaben drei Pitches von Start-ups aus der Region. Das Start-up Sagly aus dem Bike-Mekka Leogang hat eine App für Fahrwerkseinstellung für Mountainbikes entwickelt, die sich bereits großer Beliebtheit erfreut. Whiteroot, ebenfalls aus Salzburg, will mit Ski- und Fahradkettenwachs auf natürlicher Basis auch einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. Die Tirolerin Nina Gigele will mit Aiiquo - innovativer auf wissenschaftlicher Basis hergestellter Regenerationsbekleidung für Sportler - den Markt erobern.