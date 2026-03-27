Tourismus-Arbeitskräfte aus den Philippinen rekrutieren

Gerade der Tourismus ist eine sehr dienstleistungs- und deshalb arbeitskräfteintensive Branche. Mitarbeiter sind rar und werden auf allen Ebenen – von Hilfs- bis zu Fachkräften – dringend gesucht. Eine Alternative sind Mitarbeiter aus den Philippinen. Sie sind gerade im Tourismus aufgrund ihrer Gastfreundlichkeit, Englischkenntnisse und hohen Arbeitsmoral sehr geschätzt.

Tourismusbetriebe können bei zwei Rekrutierungs-Veranstaltungen am 21. April, 14 Uhr, in der WKS-Bezirksstelle Pinzgau und am 22. April, 9.45 Uhr, in der WKS-Bezirksstelle Pongau ihre Möglichkeiten ausloten, um Arbeitskräfte aus den Philippinen für ihren Betrieb zu gewinnen.

Im Rahmen der Veranstaltung stehen zehn philippinische Personaldienstleister bzw. Recruiting-Unternehmen zur Verfügung, mit denen man direkte Sondierungsgespräche führen sowie Fragen und Konditionen klären kann. Sie sind auf die Vermittlung von Fachkräften für Tourismusbetriebe spezialisiert.

Termine

Pinzgau

Dienstag, 21. April 2026, 14.00–16.45 Uhr

WKS Bezirksstelle Pinzgau, Zell am See



Pongau

Dienstag, 22. April 2026, 9.45–13.30 Uhr

WKS Bezirksstelle Pongau, St. Johann im Pongau





