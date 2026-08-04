UBIT-Branche bleibt Österreichs Wachstumsmotor

Die Unternehmen der Branchen Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) trotzen der angespannten Wirtschaftslage. Wie der aktuelle UBIT-Radar zeigt, erzielten sie 2025 einen Umsatz von 58,07 Mrd. €. Das entspricht einem Plus von 7% gegenüber dem Vorjahr.

Umsatz und Exporte legen deutlich zu

Noch dynamischer entwickelten sich die Exporterlöse: Sie stiegen um 13,5% auf 12,08 Mrd. €. Wachstum verzeichneten alle drei Berufsgruppen. Die Informationstechnologie steigerte ihre Umsätze um 7,5% auf 44,31 Mrd. €, die Unternehmensberatung um 5% auf 9,80 Mrd. € und die Buchhaltung um 6,2% auf 3,96 Mrd. €. Besonders exportstark sind IT und Unternehmensberatung mit Exportquoten von 23,4 bzw. 22%.

„Die UBIT-Branche ist ein wichtiger Innovationstreiber und Wachstumsmotor für den Wirtschaftsstandort Salzburg. Unsere Unternehmen unterstützen Betriebe dabei, die Chancen der Digitalisierung, Künstlichen Intelligenz und Cybersicherheit erfolgreich zu nutzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Der aktuelle UBIT-Radar zeigt einmal mehr, dass Beratung, Buchhaltung und IT entscheidende Partner für die Zukunft der heimischen Wirtschaft sind“, betont Hansjörg Weitgasser, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wirtschaftskammer Salzburg.

IT bleibt stärkster Wachstumstreiber

Die Bedeutung der Informationstechnologie unterstreicht auch die aktuelle Branchenstudie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des österreichischen IT-Sektors. Demnach erwirtschaftet bereits der Kernbereich der IT – Softwareentwicklung, Programmierung und IT-Beratung – eine direkte Wirtschaftsleistung von 16,5 Mrd. € und übertrifft damit jene der Energieversorgung.