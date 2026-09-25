Umwelt Service Salzburg: neues Profil, neuer Auftritt

Vom Servicepunkt zum Kompetenzzentrum

Nach einem Strategieprozess und der im vergangenen Jahr beschlossenen Neuausrichtung hat das umwelt service salzburg (uss) 2026 Schritt für Schritt an deren Umsetzung gearbeitet. Ziel war es, das bisherige Profil als Servicestelle zu einem unabhängigen Service- und Kompetenzzentrum für nachhaltiges Energie- und Ressourcenmanagement weiterzuentwickeln und stärker auf die aktuellen Bedürfnisse der Unternehmen auszurichten.

„Ziel war es, das Profil unseres Vereins von der bisherigen Servicestelle zu einem unabhängigen Kompetenzzentrum weiterzuentwickeln und auf die akuten Bedürfnisse der Unternehmen hin zu schärfen“, erklärt Alexander Rehbogen, Geschäftsführer des umwelt service salzburg.

Energie und Ressourcen im Fokus

Das Angebot und Beratungsspektrum wurde an die aktuellen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die laufenden Veränderungen in der Förderlandschaft angepasst. Im Mittelpunkt stehen dabei die konkreten Herausforderungen der Unternehmen im Energie- und Ressourcenbereich.

Als unabhängiges Service- und Kompetenzzentrum bietet das uss Salzburgs Unternehmen nutzen- und bedarfsorientierte Entscheidungsgrundlagen für drängende Fragen rund um Energie und Ressourcen. Damit sollen Investitions-, Versorgungs- und Planungssicherheit gestärkt und Unternehmen in einer zunehmend unsicheren Welt handlungsfähig gehalten werden.

Unabhängiger Expertenpool

Unterstützt werden die Betriebe durch einen Pool unabhängiger Expertinnen und Experten, deren gebündelte Kompetenz für individuelle Fragestellungen zur Verfügung steht. Das überarbeitete Beratungsangebot soll Unternehmen rasch zeigen, welche Unterstützung für ihren konkreten Bedarf geeignet ist.

Hinweis Auch Veranstaltungen bringen Wissen und konkrete Lösungen direkt in die Betriebe. Ein Höhepunkt ist der Auch Veranstaltungen bringen Wissen und konkrete Lösungen direkt in die Betriebe. Ein Höhepunkt ist der Energie- und Ressourcengipfel am 5. November 2026 , bei dem aktuelle Entwicklungen und Lösungsansätze im Mittelpunkt stehen.

Neues Design und neuer Webauftritt

Sichtbar wird die Neuausrichtung auch nach außen: Das überarbeitete Corporate Design gibt dem umwelt service salzburg ein neues Gesicht und macht die geschärfte Positionierung sichtbar.

Auch die neue Website wurde konsequent aus der Perspektive der Unternehmen gestaltet. Nach Themen und Branchen gegliedert, führt sie gezielt zu relevanten Informationen, Angeboten und Beratungsleistungen.

Werfen Sie einen Blick auf unsere neue Website: www.umweltservicesalzburg.at

