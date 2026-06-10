Vatertag bringt dem Handel 17 Mill. Euro

Der Vatertag am 14. Juni beschert Salzburgs Händlern zusätzliche Umsätze in Höhe von rund 17 Mill. €. Das geht aus einer Online-Befragung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Sparte Handel hervor. „Die Gesamtausgaben für Vatertagsgeschenke werden gegenüber dem Vorjahr um 1 Mill. € steigen“, erläutert Handelsforscher Patrick Landendinger (KMU Forschung Austria).

Laut der Umfrage haben 52% der Salzburgerinnen und Salzburger vor, für den Ehrentag der Väter Geschenke zu besorgen. Sie wollen dafür im Schnitt 68 € ausgeben. Zum Vergleich: Für den diesjährigen Muttertag beabsichtigten 65% der Salzburger, Geschenke kaufen. Die geplanten Ausgaben betrugen im Schnitt 87 €.

Wichtige Stütze

85% der Salzburger haben sich vorgenommen, die Vatertagsgeschenke im stationären Handel zu besorgen. „Der Vatertag hat für viele Menschen nach wie vor einen hohen emotionalen Wert, der in der Regel auch durch Geschenke ausgedrückt wird. Aufgrund der steigenden Gesamtausgaben der Konsumenten ist dieser Kaufanlass gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine Stütze für den Salzburger Handel“, betont Spartenobmann Alexander Schwarzbeck.

Mit einem Anteil von 42% führen Süßigkeiten wie Schokolade oder Pralinen die Rangliste der beliebtesten Geschenke an. Dahinter folgen Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen (34%), Kleidung bzw. Schuhe (30%), Restaurantbesuche (26%) sowie die Produktgruppe Parfums, Kosmetika und Körperpflegeprodukte (ebenfalls 26%). „Der Vatertag ist auch heuer ein wichtiger Impulsgeber für viele Einzelhandelsbranchen – darunter Drogerien, Parfümerien, der Sportartikelhandel sowie Fachgeschäfte für Delikatessen und Getränke“, resümiert Schwarzbeck.