Salzburger Versicherungsagenten mit Gütesiegel ausgezeichnet

Zahlreiche Freunde, Wegbegleiter und Partner aus der Versicherungswirtschaft folgten der Einladung von Obmann Alexander Schwarzbeck und nahmen gestern am Sommerfest der Salzburger Versicherungsagenten im Kavalierhaus Klessheim teil.

© Flo Schwarzbeck Zehn herausragende Salzburger Versicherungsagenten wurden vom Landesgremium mit der „VAlerie“ ausgezeichnet.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der „VAlerie“. Zehn Versicherungsagenten aus dem Pinzgau und aus dem Tennengau haben sich um das Branchengütesiegel „VAlerie“ beworben und erfolgreich bestanden – sie zählen damit zu den Besten der Besten in Salzburg. „Der Erhalt des Gütesiegels ist keine Selbstverständlichkeit. Die zehn Versicherungsagenten beweisen mit ihrer Leistung, dass sie die höchsten Qualitätskriterien erfüllen“, betont Schwarzbeck. Die „VAlerie“ stehe für Unternehmergeist, Kundenservice, Beratung, Marketing, Weiterbildung sowie Haftungssicherheit, so der Obmann.

© Flo Schwarzbeck Bestritten die Podiumsdiskussion (v. r.): Markus Spellmeyer (Merkur Versicherung), Tarik Mete (Emco Klinik), Michael Fuchs (Uniqa), Dragan Dokic (Allianz), Dietmar Resch (ÖGK), und Moderatorin Angelika Pehab.

Im Rahmen des Sommerfestes fand auch eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion über die Gesundheitsversorgung in Österreich statt. Hierzulande hätte man zwar ein etabliertes Gesundheitssystem, indem die sozial- und die private Krankenzusatzversicherung komplementäre Instrumente zur Finanzierung der massiv steigenden Gesundheitsausgaben sind. Angesichts der demographischen Entwicklung seien strukturelle Reformen durch die Politik inkl. Maßnahmen zur Patientenlenkung und Stärkung der Gesundheitskompetenz unausweichlich, so der Tenor der Diskussion, an der Experten der Versicherungswirtschaft sowie Vertreter von Privatkliniken und Gesundheitskassen teilnahmen.