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Werbebranche feierte Ad.Night im Steinlechner

Über 200 Gäste feierten bei Sommerwetter im Steinlechner in Salzburg die traditionelle Ad.Night der Kreativbranche im Gastgarten.

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Aktualisiert am 01.07.2026

Fachgruppenobmann Clemens Jager nutzte die Gelegenheit, die Stärke des Kreativstandorts Salzburg hervorzuheben. Diese spiegle sich auch in den Erfolgen beim jüngsten CCA Venus Award wider: Mehrere Salzburger Agenturen wurden ausgezeichnet, zudem überzeugte die Fachhochschule Salzburg erneut mit dem Titel „Kreativhochschule des Jahres“.

Mittlerweile zählt die Fachgruppe über 3.000 Mitgliedsbetriebe – von Ein-Personen-Unternehmen in Text, Grafik und Kommunikation über Webdesigner und Kreativagenturen bis zu großen Full-Service-Agenturen. Diese Vielfalt ist eine besondere Stärke des Wirtschaftsstandorts Salzburg, betonte Jager.

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© Neumayr Die Ad.Night bot Gelegenheit für persönlichen Austausch und anregende Gespräche.

Mit den Worten: „Werbung ist kein Nice-to-Have, sondern ein Must-have!“, unterstrich Jager die zentrale Bedeutung der Kommunikationsbranche und eröffnete mit dem traditionellen Bieranstich das Sommerfest.