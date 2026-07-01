Werbebranche feierte Ad.Night im Steinlechner

Fachgruppenobmann Clemens Jager nutzte die Gelegenheit, die Stärke des Kreativstandorts Salzburg hervorzuheben. Diese spiegle sich auch in den Erfolgen beim jüngsten CCA Venus Award wider: Mehrere Salzburger Agenturen wurden ausgezeichnet, zudem überzeugte die Fachhochschule Salzburg erneut mit dem Titel „Kreativhochschule des Jahres“.

Mittlerweile zählt die Fachgruppe über 3.000 Mitgliedsbetriebe – von Ein-Personen-Unternehmen in Text, Grafik und Kommunikation über Webdesigner und Kreativagenturen bis zu großen Full-Service-Agenturen. Diese Vielfalt ist eine besondere Stärke des Wirtschaftsstandorts Salzburg, betonte Jager.

© Neumayr Die Ad.Night bot Gelegenheit für persönlichen Austausch und anregende Gespräche.

Mit den Worten: „Werbung ist kein Nice-to-Have, sondern ein Must-have!“, unterstrich Jager die zentrale Bedeutung der Kommunikationsbranche und eröffnete mit dem traditionellen Bieranstich das Sommerfest.

