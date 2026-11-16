Die österreichische Werbe- und Kommunikationsbranche wartet weiterhin auf eine spürbare Konjunkturbelebung. Die Auftragslage bleibt schwierig: 45% der Unternehmen berichten von unzureichenden Auftragsbeständen, ebenso viele nennen die mangelnde Nachfrage als größtes Geschäftshindernis. Der Saldo bei den Auftragsbeständen liegt wie bereits im Juli bei minus 10 Punkten.

Einige Konjunkturindikatoren zeigen jedoch eine leichte Verbesserung. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage stieg von minus 21 auf minus 18 Punkte. Auch die Nachfrageerwartungen für die kommenden drei Monate legten zu – von plus 3 auf plus 6 Punkte. Bei der Beschäftigung verbesserte sich der Saldo von minus 10 auf minus 6 Punkte, bleibt aber im negativen Bereich. Die Nachfrageentwicklung der vergangenen drei Monate blieb mit plus 6 Punkten unverändert.

WIFO-Werbeklimaindex: Erwartungen bleiben verhalten

Andere Indikatoren zeichnen ein weniger positives Bild: Die Beurteilung der Geschäftslage in den vergangenen drei Monaten sank von plus 7 auf minus 1 Punkt. Auch die Erwartungen für die kommenden sechs Monate trübten sich ein. Der entsprechende Saldo fiel von plus 5 auf minus 4 Punkte.

„Etwas bessere Nachfrageerwartungen sind ein positives Signal, reichen aber noch nicht für eine breite Erholung. Für viele Betriebe bleiben zu schwach gefüllte Auftragsbücher die zentrale Herausforderung“, sagt Clemens Jager, Fachgruppenobmann Werbung und Marktkommunikation der WKS.

Österreich im EU-Vergleich unter den Top fünf

Beim Vertrauensindikator für Werbung und Marktforschung zählt Österreich zu den fünf bestplatzierten Ländern in der EU. Neben Belgien, Litauen, Tschechien und Zypern liegt Österreich im vorderen Feld. Die schwache Wirtschaftsdynamik in Europa bietet der Branche allerdings wenig Rückenwind.

„Damit die Branche wieder stärker investieren und Beschäftigung sichern kann, braucht es Investitionsanreize, Strukturreformen und wirtschaftsfreundlichere Rahmenbedingungen“, betont Jager.