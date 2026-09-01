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Laptop steht geöffnet auf einem Tisch und Mailbenachrichtigungen kommen rein, daneben stehen noch ein Stiftebecher, eine Zierpflanze, ein Laptop sowie eine Computermaus
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Newsletter „WKS InfoService“

Alle wichtigen Informationen für Salzburgs Unternehmen

Lesedauer: 8 Minuten

Aktualisiert am 01.09.2026

Der nächste Newsletter erscheint am Dienstag, den 08. September 2026. 

WKS InfoService am 01.09.2026

  • Widerrufsbutton im Webshop: Das gilt ab Oktober
  • Entgelttransparenz: Was müssen Sie jetzt tun?
  • Zeugnisse von Bewerbern jetzt online prüfen
  • Mit KI-Agenten arbeiten: Chancen & Grenzen
  • Mehr Erfolg durch Kundenbindung: EPU-Webinar
  • ID Austria: Webinar zu Identifikationsprozessen
  • Neue Regelungen für 14 Lehrberufe
  • „Immo-Wirtschaft“ in der SW
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 18.08.2026

  • Zu hohe Steuervorauszahlung? Jetzt prüfen und reduzieren! 
  • KI-Inhalte: Neue Kennzeichnungspflichten seit August
  • Neue EU-Verpackungsregeln: Was Sie jetzt wissen müssen
  • Nachfolger für Unternehmen gesucht
  • Wasser sparen: So senken Betriebe Kosten und Risiken
  • Ali Mahlodji im Interview: KI nutzen, Denken bewahren
  • „Lehrling des Monats“ gewählt
  • Firmen-Wanderung Austria: Gemeinsam Österreich umrunden
  • „Immo-Wirtschaft“ in der SW
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 04.08.2026

  • Hilfe im Katastrophenfall  
  • Das Korsett der Bürokratie  
  • Viel Belastung für die Betriebe  
  • Cyberkriminalität im Vormarsch  
  • Gründungsintensität anhaltend hoch  
  • Exportwirtschaft trotzt schwierigen Rahmenbedingungen  
  • KI Agenten: Mitarbeitende der Zukunft? 
  • „Salzburger Wirtschaft“ in neuem Modus
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 13
  • Servicepakete der WKS 
    Mehr lesen

WKS InfoService am 21.07.2026

  • ID Austria Unternehmertag in der WKS  
  • Fördersystem zukunftsfit gestalten  
  • Kinderbetreuungsgeld für Selbstständige im Überblick  
  • Meet & Match: Neue Talente für Ihr Unternehmen  
  • Großprojekt Festspielbezirk 2030  
  • „Lehrling des Monats“ gekürt  
  • Salzburg führend bei „Lehre mit Matura“
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 14.07.2026

  • Betriebe gegen Extremwetter schützen  
  • Ausbilder:innen-Network mit Ali Mahlodji 
  • Kostenexplosion muss abgewendet werden  
  • Dienstfahrten ins Ausland: Vollmacht mitführen  
  • Widerrufsbutton im Webshop: Das gilt jetzt  
  • Ältestes Foto Salzburgs gefunden  
  • Anzeigenportal der Salzburger Wirtschaft
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 08.07.2026

  • Rechnungshof bestätigt Reformkurs der WKS
  • Betrugswarnungen: So schützen Sie Ihren Betrieb 
  • Entgelttransparenz in der Praxis
  • E-Rechnung: Neue Regeln für Exporteure 
  • ID Austria Unternehmertag
  • Mehr Effizienz bei Überprüfungen
  • WKS-Bedenken durch Land bestätigt
  • Forum Erfolg mit Claudia Stöckl
  • „Immo-Wirtschaft“ in der SW
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 30.06.2026

  • Hohe Energiepreise: Jetzt vorsorgen
  • Zukunft der Lehrlingsausbildung
  • Kontrollen bei Krankenständen verbessern
  • Salzburgs Betriebssportler auf Erfolgskurs
  • Stress als Gesundheitskiller
  • WKS kritisiert Entwurf zur Lohntransparenz
  • Im direkten Kontakt mit den Mitgliedern
  • Schutz vor Hitze im Betriebsalltag
  • Wie geht es bei der Entwaldungs-verordnung weiter?
  • Wie baue ich eine starke Marke auf?
  • Was bringen Weiterbildungsbeihilfe & -teilzeit?
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 12
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 23.06.2026

  • Servicepoint Miete & Pacht für Unternehmen
  • Praktische BWL-Tools für Ihren Betrieb
  • Nachhaltigkeitsdaten einfach erfassen
  • ID Austria Unternehmertag
  • Noch viele offene Fragen
  • Salzburgs beste Nachwuchsverkäufer zeigten ihr Können
  • next:salzburg: Digitalisierung zum Anfassen 
  • „Immo-Wirtschaft“ in der SW
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 16.06.2026

  • Landtagsbeschluss bestätigt WKS-Kritik
  • Welche Pauschalierung passt zu Ihrem Betrieb?
  • Urheberrecht: Was Unternehmen wissen sollten
  • Ausgezeichneter Lehrbetrieb: Jetzt bewerben
  • Wirtschaftsfaktor Nachhaltigkeit
  • „Lehrling des Monats“ gewählt
  • Wie schützen Unternehmen Beschäftigte vor Hitze?
  • Abwassereinleitung: Das müssen Betriebe beachten
  • Was sind „Nebenrechte“ im Gewerbe?
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 11
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 09.06.2026

  • Erster Erfolg bei Bürokratieabbau
  • Umsatzsteuersenkung: Was Betriebe jetzt wissen müssen
  • next:salzburg: Digitalisierung zum Anfassen
  • Kostensteigerungen bei Aufträgen absichern
  • Anmeldestart für Businesslauf 2026
  • Boost your Business: Förderungen & Exportchancen
  • Vorteile durch Energiegemeinschaften
  • Gesundheitsförderung und Klimaschutz
  • „Immo-Wirtschaft“ in der SW
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 02.06.2026

  • Erfolgreiche Geschäftskontaktmesse
  • Neue Regeln für E-Bikes & E-Scooter
  • Kostenloses Webinar: KI für EPU 
  • Lungauer Unternehmer vor den Vorhang geholt
  • Messezentrum ist auf Erfolgskurs
  • Digitales Carnet ATA ab Juni 2026
  • Erfolgreicher Auftakt der JW-Roadshow
  • KI-Anwendungen und digitale Lösungen
  • Servicepakete der WKS
  • „Immo-Wirtschaft“ in der SW
    Mehr lesen

WKS InfoService am 26.05.2026

  • Das neue WIFI-Kursprogramm ist da
  • Kontrollen der betrieblichen Abwassereinleitung
  • IT-Security Talk 2026 in Salzburg
  • Kündigungsfristen: Das ist zu beachten 
  • Cyberangriffe im KI-Zeitalter
  • Schutz vor Cyberangriffen für KMU
  • Service-Initiative der Personenbetreuer
  • Wann endet der Lehrvertrag? 
  • Bis wann sind die Steuererklärungen für 2025 einzureichen? 
  • Warum ist eine Planrechnung für Gründer so wichtig? 
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 10
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 19.05.2026

  • Welche Förderungen sich für Betriebe lohnen
  • Tagtäglich im Einsatz für die Mitglieder
  • Wenn Mitarbeitende nicht zur Arbeit kommen
  • Kennzeichnungspflicht im Handel
  • Neue Märkte im Fokus: Exportforum in Zell am See
  • Boost your Business: Förderungen & Exportchancen
  • Vorteile des volldigitalen Carnet ATA ab 1. Juni 2026 
  • Welche Zahlungs-erleichterungen gibt es für Abgabenschulden?
  • Was gilt bei ausländischen Krankmeldungen?
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 12.05.2026

  • Lohntransparenz mit Augenmaß umsetzen  
  • Arbeiten im Alter: Vorteile ab 2027  
  • Pinzgauer Unternehmer vor den Vorhang geholt  
  • Mathematik-Nachhilfe mal anders  
  • Energiewende: Chancen für heimische Betriebe  
  • Video-Challenge „Lehrling sucht Lehrling“  
  • Chancen im Weltraumbusiness  
  • „Lehrling des Monats“ gekürt  
  • Tag der Betriebe auf der Salzburger Dult  
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 9 
  • Leistungsbericht 2025
    Mehr lesen

WKS InfoService am 05.05.2026

  • KI-Guidelines: So wird Ihr Betrieb KI-fit  
  • Unternehmer stemmen Großteil des Sozialsystems  
  • Security Talk 2026: Cyber-Resilienz im Fokus  
  • „Ausgezeichneter Salzburger Lehrbetrieb“ werden   
  • JW-Sommerfeste 2026: Roadshow durch Salzburg  
  • Steuern sparen für Kleinbetriebe  
  • Herausforderungen der EU-Verpackungs­verordnung  
  • Wie sind Verzugszinsen im Unternehmensrecht geregelt?  
  • Was ist der SVS-Sicherheitshunderter?
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen 

WKS InfoService am 24.04.2026

  • Jetzt Wirtschaft spürbar entlasten! 
  • Digitale Behördenwege forcieren
  • WKS lehnt Streichung der Grundsteuerbefreiung ab
  • Neuer Treffpunkt für Flachgauer Unternehmer
  • Wie Frauen mit Leichtigkeit netzwerken
  • Webinar: Wiederkehrende Überprüfung von Betriebsanlagen 
  • Bestens besuchter Sicherheitsfachkrafttag
  • Marktchancen im Defence-Bereich
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 8
  • Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“ 
    Mehr lesen

WKS InfoService am 17.04.2026

  • Starker Service-Partner für Betriebe
  • Salzburger kämpfen um WM-Medaillen
  • Unternehmer machen Pongau stark
  • Innovativste Betriebe ausgezeichnet
  • Erste Anlaufstelle für Firmengründer
  • Fitness und Teamgeist stärken
  • „Lehrling des Monats April“ gewählt
  • WKS-Steuerfrühstück
  • Recruiting von Talenten aus den Philippinen
  • Wie kann ich Homeoffice-Aufwand pauschal absetzen? 
  • Leitfaden gegen Gewalt bzw. Belästigung am Arbeitsplatz
  • Wie lange ist die Behaltezeit nach Lehrabschluss?
  • „SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 10.04.2026

  • Prüfungspflicht für Arbeitsstätten  
  • Werkverkehr: Wichtige Vorschriften im Überblick
  • Vision gesucht, sich selbst gefunden
  • Digital Service Day: eServices kompakt erklärt  
  • EPU-Webinar: Mehr Zeit & Marge mit KI  
  • Erfolgreicher EPU-Tag  
  • UID-Check für Geschäftspartner  
  • Race to Space: Chancen für Unternehmen  
  • Verleihung Salzburger Innovationspreis
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 7
  • Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“ 
    Mehr lesen

WKS InfoService am 03.04.2026

  • ID Austria: Schlüssel zu digitalen Behördenservices
  • Mehr Geld für Ostergeschenke
  • Kampf gegen Zettelwirtschaft
  • Entlastung in der Schwangerschaft
  • EPU-Tag am 8. April
  • Marktchance Security & Defence
  • Recruiting von Talenten aus den Philippinen
  • 1. Flachgauer Wirtschaftstag
  • Wie fördert man gezielt die Gesundheit von Frauen im Job?
  • Warum ist Netzwerken für (Jung-) Unternehmer wichtig?
  • Verpackungsverordnung: Welche Pflichten treffen Unternehmer?
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 27.03.2026

  • EU-Entgelttransparenz: Das kommt auf Betriebe zu
  • Erfolgsfaktor Berufsorientierung
  • Tennengauer Erfolgsgeschichten
  • So baut Salzburg
  • Sind Preiseingriffe sinnvoll? 
  • 1. Flachgauer Wirtschaftstag 
  • WKS-Steuerfrühstück
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 6
  • Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“ 
    Mehr lesen

WKS InfoService am 20.03.2026

  • Digital Service Days: Effiziente digitale Behördenwege 
  • Dienstfahrten: Wer haftet bei Schäden? 
  • EPU-Tag 2026: Impulse, Austausch & Know-how sichern 
  • WK-Zeitungen mit Top-Ergebnis
  • Marktzugang Security & Defence
  • Lehrling des Monats März gekürt
  • eDay Salzburg: Digitale Zukunft für KMU 
  • Tourismusbranche begreifbar machen
  • Intrastat 2026: Was ändert sich bei Ihren Meldungen? 
  • Wie können Sie Geldforderungen erfolgreich durchsetzen? 
  • KI & Digitalisierung: Pflicht oder Kür für Gründer? 
  • „SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!
  • Servicepakete der WKS
    Mehr lesen

WKS InfoService am 13.03.2026

  • Stars der Lehre gefeiert
  • Frida Schubert ist Lehrling des Jahres
  • Verkaufspreise einfach berechnen
  • Tourismusbetriebe: Fit für die Zukunft 
  • Prämie für erfolgreiche Lehrabschlussprüfungen
  • SALZ 2026 warf Blick auf Zukunft der KI
  • Älteste Fotografie Salzburgs gesucht
  • Steuerfreiheit bei Überstunden & Feiertagsarbeit 2026 
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 5
  • Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“
    Mehr lesen

WKS InfoService am 06.03.2026

  • Führungswechsel in der WKS  
  • Aktuelles zur Lage im Iran  
  • „Salzburger Erfolgsgeschichten“ fortgesetzt  
  • Gebühren & Sozialleistungen 2026 kompakt  
  • AGB für Ihren Onlineshop – kostenlos & rechtssicher  
  • Jetzt zum Innovationspreis einreichen  
  • Naturschutzrecht für Unternehmen
  • Was Unternehmen von Bienen lernen können 
  • Was ist die AMS-Förderung für die Lehrausbildung 18+? 
  • Was ist neu beim Sachbezug für Montagefahrzeuge? 
  • Was gilt für Trinkgelder steuerlich laut BMF? 
  •  Servicepakete der WKS
  • „SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!
    Mehr lesen 

WKS InfoService am 27.02.2026

  • Kritik an REK der Stadt Salzburg  
  • US-Zollchaos  
  • Treiber für Lehre und Meisterausbildung  
  • Disneyworld der Berufe
  • Kreativbranche brilliert bei Nacht der Werbung  
  • Gründer aufgepasst!   
  • Welttag der Fremdenführer 
  • Tipps für naturschutzgerechte Projekte
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 4  
  • „SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online! 
    Mehr lesen

WKS InfoService am 20.02.2026

  • WKS präsentierte Berufserlebniswelt
  • Erfolgsgeschichten gehen weiter
  • WKS größter Bildungsanbieter
  • Vorsicht vor Fake-Anrufen!
  • Qualitätssiegel für Top-Lehrausbildung
  • Jetzt „Lehrling des Jahres“ küren
  • Tipps für naturschutzgerechte Projekte
  • Mit Energiemanagement Kosten sparen
  • Schwerarbeit melden: Bis wann und wie?
  • Einstufung: Gewerbe oder neue Selbstständigkeit?
  • Gibt es eine Förderung für Auslandspraktika von Lehrlingen?
    Mehr lesen

WKS InfoService am 13.02.2026

  • Gesundheitszentrum für Selbstständige  
  • „Lange Nacht der Lehre“ begeisterte  
  • Tennengauer ist Lehrling des Monats  
  • Olympiasieg für Ex-Tourismusschülerin  
  • Die Erfolgsstory von „hotelkit“  
  • Jetzt zum Innovationspreis einreichen  
  • Was bei Arbeitsunfällen zu beachten ist
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 3  
  • „SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online! 
    Mehr lesen

WKS InfoService am 06.02.2026   

  • Erfolg bei Bürokratieabbau
  • Stromkostenbremse jetzt nutzen
  • Unterstützung bei Digitalisierung  
  • Was man bei Nachahmung beachten sollte  
  • 100 Lehrberufe hautnah erleben  
  • Trends und Tipps für Unternehmer  
  • eDay2026! Unsere digitale Zukunft.  
  • Jahresauftakt Charta der Vielfalt  
  • Welche Änderungen gibt es bei der Basispauschalierung?  
  • Wann kommt das Konsumenten- schutzgesetz zur Anwendung?  
  • Ist Mercosur eine beschlossene Sache? 
  • Servicepakete der WKS 
    Mehr lesen 

WKS InfoService am 30.01.2026

  • Neuer Gründerrekord
  • Handelsabkommen mit Indien
  • Ausnützung des Gewinnfreibetrags
  • Änderung bei geringfügiger Beschäftigung
  • Voting zum „Lehrling des Jahres 2025“ startet
  • Mutmacher in der Krise  
  • Jetzt zum Exportpreis 2026 einreichen  
  • EPU-Webinare 2026
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 2 
    Mehr lesen

WKS InfoService am 23.01.2026

  • Unsicherheit in der Weltwirtschaft  
  • Neuigkeiten im Arbeitsrecht  
  • Salzburgs Arbeitsmarkt weiterhin stabil  
  • USA-Zölle: Neue Regeln, neue Chancen  
  • Wichtige Werbung für die Lehre  
  • Wieder betrügerische Mails im Umlauf  
  • Welche Möglichkeiten bieten EEG für Unternehmen?
  • Was ist neu in der Fachkräfteverordnung 2026?
  • Servicepakete der WKS 
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WKS InfoService am 16.01.2026

  • Neuer WKS-Direktor bestellt  
  • Erste Schritte zur Entlastung der Industrie  
  • „Geräte-Retter-Prämie“ gestartet  
  • Ben Korbach zu Gast im WKS-Podcast  
  • „Lehrling des Monats“ gewählt  
  • Chancen in US-Märkten 
  • Salzburger Wirtschaft Ausgabe 1
    Mehr lesen 

WKS InfoService am 09.01.2026

  • Mercosur bringt Impulse für Wirtschaft 
  • US-Exporte stark zurückgegangen 
  • Vorsichtiger Optimismus für 2026 
  • Steuerliche Neuerungen 2026 
  • Jetzt für „Lange Nacht der Lehre“ registrieren 
  • Tipps für den Generationenwechsel 
  • Jetzt Firmenjubiläum 2026 melden!
  • Servicepakete der WKS
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