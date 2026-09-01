Newsletter „WKS InfoService“

Der nächste Newsletter erscheint am Dienstag, den 08. September 2026.



WKS InfoService am 01.09.2026

Widerrufsbutton im Webshop: Das gilt ab Oktober

Entgelttransparenz: Was müssen Sie jetzt tun?

Zeugnisse von Bewerbern jetzt online prüfen

Mit KI-Agenten arbeiten: Chancen & Grenzen

Mehr Erfolg durch Kundenbindung: EPU-Webinar

ID Austria: Webinar zu Identifikationsprozessen

Neue Regelungen für 14 Lehrberufe

„Immo-Wirtschaft“ in der SW

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 18.08.2026

Zu hohe Steuervorauszahlung? Jetzt prüfen und reduzieren!

KI-Inhalte: Neue Kennzeichnungspflichten seit August

Neue EU-Verpackungsregeln: Was Sie jetzt wissen müssen

Nachfolger für Unternehmen gesucht

Wasser sparen: So senken Betriebe Kosten und Risiken

Ali Mahlodji im Interview: KI nutzen, Denken bewahren

„Lehrling des Monats“ gewählt

Firmen-Wanderung Austria: Gemeinsam Österreich umrunden

„Immo-Wirtschaft“ in der SW

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 04.08.2026



Hilfe im Katastrophenfall

Das Korsett der Bürokratie

Viel Belastung für die Betriebe

Cyberkriminalität im Vormarsch

Gründungsintensität anhaltend hoch

Exportwirtschaft trotzt schwierigen Rahmenbedingungen

KI Agenten: Mitarbeitende der Zukunft?

„Salzburger Wirtschaft“ in neuem Modus

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 13



Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 21.07.2026



ID Austria Unternehmertag in der WKS

Fördersystem zukunftsfit gestalten

Kinderbetreuungsgeld für Selbstständige im Überblick

Meet & Match: Neue Talente für Ihr Unternehmen

Großprojekt Festspielbezirk 2030

„Lehrling des Monats“ gekürt

Salzburg führend bei „Lehre mit Matura“

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 14.07.2026



Betriebe gegen Extremwetter schützen

Ausbilder:innen-Network mit Ali Mahlodji

Kostenexplosion muss abgewendet werden

Dienstfahrten ins Ausland: Vollmacht mitführen

Widerrufsbutton im Webshop: Das gilt jetzt

Ältestes Foto Salzburgs gefunden

Anzeigenportal der Salzburger Wirtschaft

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 08.07.2026



Rechnungshof bestätigt Reformkurs der WKS

Betrugswarnungen: So schützen Sie Ihren Betrieb

Entgelttransparenz in der Praxis

E-Rechnung: Neue Regeln für Exporteure

ID Austria Unternehmertag

Mehr Effizienz bei Überprüfungen

WKS-Bedenken durch Land bestätigt

Forum Erfolg mit Claudia Stöckl

„Immo-Wirtschaft“ in der SW

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 30.06.2026

Hohe Energiepreise: Jetzt vorsorgen

Zukunft der Lehrlingsausbildung

Kontrollen bei Krankenständen verbessern

Salzburgs Betriebssportler auf Erfolgskurs

Stress als Gesundheitskiller

WKS kritisiert Entwurf zur Lohntransparenz

Im direkten Kontakt mit den Mitgliedern

Schutz vor Hitze im Betriebsalltag

Wie geht es bei der Entwaldungs-verordnung weiter?

Wie baue ich eine starke Marke auf?

Was bringen Weiterbildungsbeihilfe & -teilzeit?

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 12

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 23.06.2026

Servicepoint Miete & Pacht für Unternehmen

Praktische BWL-Tools für Ihren Betrieb

Nachhaltigkeitsdaten einfach erfassen

ID Austria Unternehmertag

Noch viele offene Fragen

Salzburgs beste Nachwuchsverkäufer zeigten ihr Können

next:salzburg: Digitalisierung zum Anfassen

„Immo-Wirtschaft“ in der SW

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 16.06.2026

Landtagsbeschluss bestätigt WKS-Kritik

Welche Pauschalierung passt zu Ihrem Betrieb?

Urheberrecht: Was Unternehmen wissen sollten

Ausgezeichneter Lehrbetrieb: Jetzt bewerben

Wirtschaftsfaktor Nachhaltigkeit

„Lehrling des Monats“ gewählt

Wie schützen Unternehmen Beschäftigte vor Hitze?

Abwassereinleitung: Das müssen Betriebe beachten

Was sind „Nebenrechte“ im Gewerbe?

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 11

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 09.06.2026

Erster Erfolg bei Bürokratieabbau

Umsatzsteuersenkung: Was Betriebe jetzt wissen müssen

next:salzburg: Digitalisierung zum Anfassen

Kostensteigerungen bei Aufträgen absichern

Anmeldestart für Businesslauf 2026

Boost your Business: Förderungen & Exportchancen

Vorteile durch Energiegemeinschaften

Gesundheitsförderung und Klimaschutz

„Immo-Wirtschaft“ in der SW

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 02.06.2026

Erfolgreiche Geschäftskontaktmesse

Neue Regeln für E-Bikes & E-Scooter

Kostenloses Webinar: KI für EPU

Lungauer Unternehmer vor den Vorhang geholt

Messezentrum ist auf Erfolgskurs

Digitales Carnet ATA ab Juni 2026

Erfolgreicher Auftakt der JW-Roadshow

KI-Anwendungen und digitale Lösungen

Servicepakete der WKS

„Immo-Wirtschaft“ in der SW

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WKS InfoService am 26.05.2026

Das neue WIFI-Kursprogramm ist da

Kontrollen der betrieblichen Abwassereinleitung

IT-Security Talk 2026 in Salzburg

Kündigungsfristen: Das ist zu beachten

Cyberangriffe im KI-Zeitalter

Schutz vor Cyberangriffen für KMU

Service-Initiative der Personenbetreuer

Wann endet der Lehrvertrag?

Bis wann sind die Steuererklärungen für 2025 einzureichen?

Warum ist eine Planrechnung für Gründer so wichtig?

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 10

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 19.05.2026

Welche Förderungen sich für Betriebe lohnen

Tagtäglich im Einsatz für die Mitglieder

Wenn Mitarbeitende nicht zur Arbeit kommen

Kennzeichnungspflicht im Handel

Neue Märkte im Fokus: Exportforum in Zell am See

Boost your Business: Förderungen & Exportchancen

Vorteile des volldigitalen Carnet ATA ab 1. Juni 2026

Welche Zahlungs-erleichterungen gibt es für Abgabenschulden?

Was gilt bei ausländischen Krankmeldungen?

Servicepakete der WKS

Mehr lesen

WKS InfoService am 12.05.2026



Lohntransparenz mit Augenmaß umsetzen

Arbeiten im Alter: Vorteile ab 2027

Pinzgauer Unternehmer vor den Vorhang geholt

Mathematik-Nachhilfe mal anders

Energiewende: Chancen für heimische Betriebe

Video-Challenge „Lehrling sucht Lehrling“

Chancen im Weltraumbusiness

„Lehrling des Monats“ gekürt

Tag der Betriebe auf der Salzburger Dult

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 9

Leistungsbericht 2025

Mehr lesen

WKS InfoService am 05.05.2026



KI-Guidelines: So wird Ihr Betrieb KI-fit

Unternehmer stemmen Großteil des Sozialsystems

Security Talk 2026: Cyber-Resilienz im Fokus

„Ausgezeichneter Salzburger Lehrbetrieb“ werden

JW-Sommerfeste 2026: Roadshow durch Salzburg

Steuern sparen für Kleinbetriebe

Herausforderungen der EU-Verpackungs­verordnung

Wie sind Verzugszinsen im Unternehmensrecht geregelt?

Was ist der SVS-Sicherheitshunderter?

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 24.04.2026

Jetzt Wirtschaft spürbar entlasten!

Digitale Behördenwege forcieren

WKS lehnt Streichung der Grundsteuerbefreiung ab

Neuer Treffpunkt für Flachgauer Unternehmer

Wie Frauen mit Leichtigkeit netzwerken

Webinar: Wiederkehrende Überprüfung von Betriebsanlagen

Bestens besuchter Sicherheitsfachkrafttag

Marktchancen im Defence-Bereich

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 8

Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“

Mehr lesen

WKS InfoService am 17.04.2026

Starker Service-Partner für Betriebe

Salzburger kämpfen um WM-Medaillen

Unternehmer machen Pongau stark

Innovativste Betriebe ausgezeichnet

Erste Anlaufstelle für Firmengründer

Fitness und Teamgeist stärken

„Lehrling des Monats April“ gewählt

WKS-Steuerfrühstück

Recruiting von Talenten aus den Philippinen

Wie kann ich Homeoffice-Aufwand pauschal absetzen?

Leitfaden gegen Gewalt bzw. Belästigung am Arbeitsplatz

Wie lange ist die Behaltezeit nach Lehrabschluss?

„SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 10.04.2026



Prüfungspflicht für Arbeitsstätten

Werkverkehr: Wichtige Vorschriften im Überblick

Vision gesucht, sich selbst gefunden

Digital Service Day: eServices kompakt erklärt

EPU-Webinar: Mehr Zeit & Marge mit KI

Erfolgreicher EPU-Tag

UID-Check für Geschäftspartner

Race to Space: Chancen für Unternehmen

Verleihung Salzburger Innovationspreis

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 7

Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“

Mehr lesen

WKS InfoService am 03.04.2026

ID Austria: Schlüssel zu digitalen Behördenservices

Mehr Geld für Ostergeschenke

Kampf gegen Zettelwirtschaft

Entlastung in der Schwangerschaft

EPU-Tag am 8. April

Marktchance Security & Defence

Recruiting von Talenten aus den Philippinen

1. Flachgauer Wirtschaftstag

Wie fördert man gezielt die Gesundheit von Frauen im Job?

Warum ist Netzwerken für (Jung-) Unternehmer wichtig?

Verpackungsverordnung: Welche Pflichten treffen Unternehmer?

Servicepakete der WKS

Mehr lesen

WKS InfoService am 27.03.2026

EU-Entgelttransparenz: Das kommt auf Betriebe zu

Erfolgsfaktor Berufsorientierung

Tennengauer Erfolgsgeschichten

So baut Salzburg

Sind Preiseingriffe sinnvoll?

1. Flachgauer Wirtschaftstag

WKS-Steuerfrühstück

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 6

Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“

Mehr lesen

WKS InfoService am 20.03.2026

Digital Service Days: Effiziente digitale Behördenwege

Dienstfahrten: Wer haftet bei Schäden?

EPU-Tag 2026: Impulse, Austausch & Know-how sichern

WK-Zeitungen mit Top-Ergebnis

Marktzugang Security & Defence

Lehrling des Monats März gekürt

eDay Salzburg: Digitale Zukunft für KMU

Tourismusbranche begreifbar machen

Intrastat 2026: Was ändert sich bei Ihren Meldungen?

Wie können Sie Geldforderungen erfolgreich durchsetzen?

KI & Digitalisierung: Pflicht oder Kür für Gründer?

„SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!

Servicepakete der WKS

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WKS InfoService am 13.03.2026

Stars der Lehre gefeiert

Frida Schubert ist Lehrling des Jahres

Verkaufspreise einfach berechnen

Tourismusbetriebe: Fit für die Zukunft

Prämie für erfolgreiche Lehrabschlussprüfungen

SALZ 2026 warf Blick auf Zukunft der KI

Älteste Fotografie Salzburgs gesucht

Steuerfreiheit bei Überstunden & Feiertagsarbeit 2026

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 5

Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“

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WKS InfoService am 06.03.2026

Führungswechsel in der WKS

Aktuelles zur Lage im Iran

„Salzburger Erfolgsgeschichten“ fortgesetzt

Gebühren & Sozialleistungen 2026 kompakt

AGB für Ihren Onlineshop – kostenlos & rechtssicher

Jetzt zum Innovationspreis einreichen

Naturschutzrecht für Unternehmen

Was Unternehmen von Bienen lernen können

Was ist die AMS-Förderung für die Lehrausbildung 18+?

Was ist neu beim Sachbezug für Montagefahrzeuge?

Was gilt für Trinkgelder steuerlich laut BMF?

Servicepakete der WKS



„SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!

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WKS InfoService am 27.02.2026



Kritik an REK der Stadt Salzburg

US-Zollchaos

Treiber für Lehre und Meisterausbildung

Disneyworld der Berufe

Kreativbranche brilliert bei Nacht der Werbung

Gründer aufgepasst!

Welttag der Fremdenführer

Tipps für naturschutzgerechte Projekte

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 4

„SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!

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WKS InfoService am 20.02.2026

WKS präsentierte Berufserlebniswelt

Erfolgsgeschichten gehen weiter

WKS größter Bildungsanbieter

Vorsicht vor Fake-Anrufen!

Qualitätssiegel für Top-Lehrausbildung

Jetzt „Lehrling des Jahres“ küren

Tipps für naturschutzgerechte Projekte

Mit Energiemanagement Kosten sparen

Schwerarbeit melden: Bis wann und wie?

Einstufung: Gewerbe oder neue Selbstständigkeit?

Gibt es eine Förderung für Auslandspraktika von Lehrlingen?

Mehr lesen

WKS InfoService am 13.02.2026



Gesundheitszentrum für Selbstständige

„Lange Nacht der Lehre“ begeisterte

Tennengauer ist Lehrling des Monats

Olympiasieg für Ex-Tourismusschülerin

Die Erfolgsstory von „hotelkit“

Jetzt zum Innovationspreis einreichen

Was bei Arbeitsunfällen zu beachten ist

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 3

„SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!

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WKS InfoService am 06.02.2026



Erfolg bei Bürokratieabbau

Stromkostenbremse jetzt nutzen

Unterstützung bei Digitalisierung

Was man bei Nachahmung beachten sollte

100 Lehrberufe hautnah erleben

Trends und Tipps für Unternehmer

eDay2026! Unsere digitale Zukunft.

Jahresauftakt Charta der Vielfalt

Welche Änderungen gibt es bei der Basispauschalierung?

Wann kommt das Konsumenten- schutzgesetz zur Anwendung?

Ist Mercosur eine beschlossene Sache?

Servicepakete der WKS

Mehr lesen



WKS InfoService am 30.01.2026

Neuer Gründerrekord

Handelsabkommen mit Indien

Ausnützung des Gewinnfreibetrags

Änderung bei geringfügiger Beschäftigung

Voting zum „Lehrling des Jahres 2025“ startet

Mutmacher in der Krise

Jetzt zum Exportpreis 2026 einreichen

EPU-Webinare 2026

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 2

Mehr lesen

WKS InfoService am 23.01.2026

Unsicherheit in der Weltwirtschaft

Neuigkeiten im Arbeitsrecht

Salzburgs Arbeitsmarkt weiterhin stabil

USA-Zölle: Neue Regeln, neue Chancen

Wichtige Werbung für die Lehre

Wieder betrügerische Mails im Umlauf

Welche Möglichkeiten bieten EEG für Unternehmen?

Was ist neu in der Fachkräfteverordnung 2026?

Servicepakete der WKS

Mehr lesen

WKS InfoService am 16.01.2026

Neuer WKS-Direktor bestellt

Erste Schritte zur Entlastung der Industrie

„Geräte-Retter-Prämie“ gestartet

Ben Korbach zu Gast im WKS-Podcast

„Lehrling des Monats“ gewählt

Chancen in US-Märkten

Salzburger Wirtschaft Ausgabe 1

Mehr lesen



WKS InfoService am 09.01.2026