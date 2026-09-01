Newsletter „WKS InfoService“
Alle wichtigen Informationen für Salzburgs Unternehmen
Lesedauer: 8 Minuten
Der nächste Newsletter erscheint am Dienstag, den 08. September 2026.
WKS InfoService am 01.09.2026
- Widerrufsbutton im Webshop: Das gilt ab Oktober
- Entgelttransparenz: Was müssen Sie jetzt tun?
- Zeugnisse von Bewerbern jetzt online prüfen
- Mit KI-Agenten arbeiten: Chancen & Grenzen
- Mehr Erfolg durch Kundenbindung: EPU-Webinar
- ID Austria: Webinar zu Identifikationsprozessen
- Neue Regelungen für 14 Lehrberufe
- „Immo-Wirtschaft“ in der SW
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 18.08.2026
- Zu hohe Steuervorauszahlung? Jetzt prüfen und reduzieren!
- KI-Inhalte: Neue Kennzeichnungspflichten seit August
- Neue EU-Verpackungsregeln: Was Sie jetzt wissen müssen
- Nachfolger für Unternehmen gesucht
- Wasser sparen: So senken Betriebe Kosten und Risiken
- Ali Mahlodji im Interview: KI nutzen, Denken bewahren
- „Lehrling des Monats“ gewählt
- Firmen-Wanderung Austria: Gemeinsam Österreich umrunden
- „Immo-Wirtschaft“ in der SW
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 04.08.2026
- Hilfe im Katastrophenfall
- Das Korsett der Bürokratie
- Viel Belastung für die Betriebe
- Cyberkriminalität im Vormarsch
- Gründungsintensität anhaltend hoch
- Exportwirtschaft trotzt schwierigen Rahmenbedingungen
- KI Agenten: Mitarbeitende der Zukunft?
- „Salzburger Wirtschaft“ in neuem Modus
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 13
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 21.07.2026
- ID Austria Unternehmertag in der WKS
- Fördersystem zukunftsfit gestalten
- Kinderbetreuungsgeld für Selbstständige im Überblick
- Meet & Match: Neue Talente für Ihr Unternehmen
- Großprojekt Festspielbezirk 2030
- „Lehrling des Monats“ gekürt
- Salzburg führend bei „Lehre mit Matura“
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 14.07.2026
- Betriebe gegen Extremwetter schützen
- Ausbilder:innen-Network mit Ali Mahlodji
- Kostenexplosion muss abgewendet werden
- Dienstfahrten ins Ausland: Vollmacht mitführen
- Widerrufsbutton im Webshop: Das gilt jetzt
- Ältestes Foto Salzburgs gefunden
- Anzeigenportal der Salzburger Wirtschaft
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 08.07.2026
- Rechnungshof bestätigt Reformkurs der WKS
- Betrugswarnungen: So schützen Sie Ihren Betrieb
- Entgelttransparenz in der Praxis
- E-Rechnung: Neue Regeln für Exporteure
- ID Austria Unternehmertag
- Mehr Effizienz bei Überprüfungen
- WKS-Bedenken durch Land bestätigt
- Forum Erfolg mit Claudia Stöckl
- „Immo-Wirtschaft“ in der SW
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 30.06.2026
- Hohe Energiepreise: Jetzt vorsorgen
- Zukunft der Lehrlingsausbildung
- Kontrollen bei Krankenständen verbessern
- Salzburgs Betriebssportler auf Erfolgskurs
- Stress als Gesundheitskiller
- WKS kritisiert Entwurf zur Lohntransparenz
- Im direkten Kontakt mit den Mitgliedern
- Schutz vor Hitze im Betriebsalltag
- Wie geht es bei der Entwaldungs-verordnung weiter?
- Wie baue ich eine starke Marke auf?
- Was bringen Weiterbildungsbeihilfe & -teilzeit?
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 12
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 23.06.2026
- Servicepoint Miete & Pacht für Unternehmen
- Praktische BWL-Tools für Ihren Betrieb
- Nachhaltigkeitsdaten einfach erfassen
- ID Austria Unternehmertag
- Noch viele offene Fragen
- Salzburgs beste Nachwuchsverkäufer zeigten ihr Können
- next:salzburg: Digitalisierung zum Anfassen
- „Immo-Wirtschaft“ in der SW
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 16.06.2026
- Landtagsbeschluss bestätigt WKS-Kritik
- Welche Pauschalierung passt zu Ihrem Betrieb?
- Urheberrecht: Was Unternehmen wissen sollten
- Ausgezeichneter Lehrbetrieb: Jetzt bewerben
- Wirtschaftsfaktor Nachhaltigkeit
- „Lehrling des Monats“ gewählt
- Wie schützen Unternehmen Beschäftigte vor Hitze?
- Abwassereinleitung: Das müssen Betriebe beachten
- Was sind „Nebenrechte“ im Gewerbe?
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 11
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 09.06.2026
- Erster Erfolg bei Bürokratieabbau
- Umsatzsteuersenkung: Was Betriebe jetzt wissen müssen
- next:salzburg: Digitalisierung zum Anfassen
- Kostensteigerungen bei Aufträgen absichern
- Anmeldestart für Businesslauf 2026
- Boost your Business: Förderungen & Exportchancen
- Vorteile durch Energiegemeinschaften
- Gesundheitsförderung und Klimaschutz
- „Immo-Wirtschaft“ in der SW
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 02.06.2026
- Erfolgreiche Geschäftskontaktmesse
- Neue Regeln für E-Bikes & E-Scooter
- Kostenloses Webinar: KI für EPU
- Lungauer Unternehmer vor den Vorhang geholt
- Messezentrum ist auf Erfolgskurs
- Digitales Carnet ATA ab Juni 2026
- Erfolgreicher Auftakt der JW-Roadshow
- KI-Anwendungen und digitale Lösungen
- Servicepakete der WKS
- „Immo-Wirtschaft“ in der SW
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WKS InfoService am 26.05.2026
- Das neue WIFI-Kursprogramm ist da
- Kontrollen der betrieblichen Abwassereinleitung
- IT-Security Talk 2026 in Salzburg
- Kündigungsfristen: Das ist zu beachten
- Cyberangriffe im KI-Zeitalter
- Schutz vor Cyberangriffen für KMU
- Service-Initiative der Personenbetreuer
- Wann endet der Lehrvertrag?
- Bis wann sind die Steuererklärungen für 2025 einzureichen?
- Warum ist eine Planrechnung für Gründer so wichtig?
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 10
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 19.05.2026
- Welche Förderungen sich für Betriebe lohnen
- Tagtäglich im Einsatz für die Mitglieder
- Wenn Mitarbeitende nicht zur Arbeit kommen
- Kennzeichnungspflicht im Handel
- Neue Märkte im Fokus: Exportforum in Zell am See
- Boost your Business: Förderungen & Exportchancen
- Vorteile des volldigitalen Carnet ATA ab 1. Juni 2026
- Welche Zahlungs-erleichterungen gibt es für Abgabenschulden?
- Was gilt bei ausländischen Krankmeldungen?
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 12.05.2026
- Lohntransparenz mit Augenmaß umsetzen
- Arbeiten im Alter: Vorteile ab 2027
- Pinzgauer Unternehmer vor den Vorhang geholt
- Mathematik-Nachhilfe mal anders
- Energiewende: Chancen für heimische Betriebe
- Video-Challenge „Lehrling sucht Lehrling“
- Chancen im Weltraumbusiness
- „Lehrling des Monats“ gekürt
- Tag der Betriebe auf der Salzburger Dult
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 9
- Leistungsbericht 2025
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WKS InfoService am 05.05.2026
- KI-Guidelines: So wird Ihr Betrieb KI-fit
- Unternehmer stemmen Großteil des Sozialsystems
- Security Talk 2026: Cyber-Resilienz im Fokus
- „Ausgezeichneter Salzburger Lehrbetrieb“ werden
- JW-Sommerfeste 2026: Roadshow durch Salzburg
- Steuern sparen für Kleinbetriebe
- Herausforderungen der EU-Verpackungsverordnung
- Wie sind Verzugszinsen im Unternehmensrecht geregelt?
- Was ist der SVS-Sicherheitshunderter?
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 24.04.2026
- Jetzt Wirtschaft spürbar entlasten!
- Digitale Behördenwege forcieren
- WKS lehnt Streichung der Grundsteuerbefreiung ab
- Neuer Treffpunkt für Flachgauer Unternehmer
- Wie Frauen mit Leichtigkeit netzwerken
- Webinar: Wiederkehrende Überprüfung von Betriebsanlagen
- Bestens besuchter Sicherheitsfachkrafttag
- Marktchancen im Defence-Bereich
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 8
- Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“
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WKS InfoService am 17.04.2026
- Starker Service-Partner für Betriebe
- Salzburger kämpfen um WM-Medaillen
- Unternehmer machen Pongau stark
- Innovativste Betriebe ausgezeichnet
- Erste Anlaufstelle für Firmengründer
- Fitness und Teamgeist stärken
- „Lehrling des Monats April“ gewählt
- WKS-Steuerfrühstück
- Recruiting von Talenten aus den Philippinen
- Wie kann ich Homeoffice-Aufwand pauschal absetzen?
- Leitfaden gegen Gewalt bzw. Belästigung am Arbeitsplatz
- Wie lange ist die Behaltezeit nach Lehrabschluss?
- „SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 10.04.2026
- Prüfungspflicht für Arbeitsstätten
- Werkverkehr: Wichtige Vorschriften im Überblick
- Vision gesucht, sich selbst gefunden
- Digital Service Day: eServices kompakt erklärt
- EPU-Webinar: Mehr Zeit & Marge mit KI
- Erfolgreicher EPU-Tag
- UID-Check für Geschäftspartner
- Race to Space: Chancen für Unternehmen
- Verleihung Salzburger Innovationspreis
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 7
- Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“
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WKS InfoService am 03.04.2026
- ID Austria: Schlüssel zu digitalen Behördenservices
- Mehr Geld für Ostergeschenke
- Kampf gegen Zettelwirtschaft
- Entlastung in der Schwangerschaft
- EPU-Tag am 8. April
- Marktchance Security & Defence
- Recruiting von Talenten aus den Philippinen
- 1. Flachgauer Wirtschaftstag
- Wie fördert man gezielt die Gesundheit von Frauen im Job?
- Warum ist Netzwerken für (Jung-) Unternehmer wichtig?
- Verpackungsverordnung: Welche Pflichten treffen Unternehmer?
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 27.03.2026
- EU-Entgelttransparenz: Das kommt auf Betriebe zu
- Erfolgsfaktor Berufsorientierung
- Tennengauer Erfolgsgeschichten
- So baut Salzburg
- Sind Preiseingriffe sinnvoll?
- 1. Flachgauer Wirtschaftstag
- WKS-Steuerfrühstück
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 6
- Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“
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WKS InfoService am 20.03.2026
- Digital Service Days: Effiziente digitale Behördenwege
- Dienstfahrten: Wer haftet bei Schäden?
- EPU-Tag 2026: Impulse, Austausch & Know-how sichern
- WK-Zeitungen mit Top-Ergebnis
- Marktzugang Security & Defence
- Lehrling des Monats März gekürt
- eDay Salzburg: Digitale Zukunft für KMU
- Tourismusbranche begreifbar machen
- Intrastat 2026: Was ändert sich bei Ihren Meldungen?
- Wie können Sie Geldforderungen erfolgreich durchsetzen?
- KI & Digitalisierung: Pflicht oder Kür für Gründer?
- „SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!
- Servicepakete der WKS
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WKS InfoService am 13.03.2026
- Stars der Lehre gefeiert
- Frida Schubert ist Lehrling des Jahres
- Verkaufspreise einfach berechnen
- Tourismusbetriebe: Fit für die Zukunft
- Prämie für erfolgreiche Lehrabschlussprüfungen
- SALZ 2026 warf Blick auf Zukunft der KI
- Älteste Fotografie Salzburgs gesucht
- Steuerfreiheit bei Überstunden & Feiertagsarbeit 2026
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 5
- Neu in der SW: „Immo-Wirtschaft“
Mehr lesen
WKS InfoService am 06.03.2026
- Führungswechsel in der WKS
- Aktuelles zur Lage im Iran
- „Salzburger Erfolgsgeschichten“ fortgesetzt
- Gebühren & Sozialleistungen 2026 kompakt
- AGB für Ihren Onlineshop – kostenlos & rechtssicher
- Jetzt zum Innovationspreis einreichen
- Naturschutzrecht für Unternehmen
- Was Unternehmen von Bienen lernen können
- Was ist die AMS-Förderung für die Lehrausbildung 18+?
- Was ist neu beim Sachbezug für Montagefahrzeuge?
- Was gilt für Trinkgelder steuerlich laut BMF?
- Servicepakete der WKS
- „SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!
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WKS InfoService am 27.02.2026
- Kritik an REK der Stadt Salzburg
- US-Zollchaos
- Treiber für Lehre und Meisterausbildung
- Disneyworld der Berufe
- Kreativbranche brilliert bei Nacht der Werbung
- Gründer aufgepasst!
- Welttag der Fremdenführer
- Tipps für naturschutzgerechte Projekte
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 4
- „SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!
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WKS InfoService am 20.02.2026
- WKS präsentierte Berufserlebniswelt
- Erfolgsgeschichten gehen weiter
- WKS größter Bildungsanbieter
- Vorsicht vor Fake-Anrufen!
- Qualitätssiegel für Top-Lehrausbildung
- Jetzt „Lehrling des Jahres“ küren
- Tipps für naturschutzgerechte Projekte
- Mit Energiemanagement Kosten sparen
- Schwerarbeit melden: Bis wann und wie?
- Einstufung: Gewerbe oder neue Selbstständigkeit?
- Gibt es eine Förderung für Auslandspraktika von Lehrlingen?
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WKS InfoService am 13.02.2026
- Gesundheitszentrum für Selbstständige
- „Lange Nacht der Lehre“ begeisterte
- Tennengauer ist Lehrling des Monats
- Olympiasieg für Ex-Tourismusschülerin
- Die Erfolgsstory von „hotelkit“
- Jetzt zum Innovationspreis einreichen
- Was bei Arbeitsunfällen zu beachten ist
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 3
- „SW-Anzeigen-Portal“ jetzt online!
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WKS InfoService am 06.02.2026
- Erfolg bei Bürokratieabbau
- Stromkostenbremse jetzt nutzen
- Unterstützung bei Digitalisierung
- Was man bei Nachahmung beachten sollte
- 100 Lehrberufe hautnah erleben
- Trends und Tipps für Unternehmer
- eDay2026! Unsere digitale Zukunft.
- Jahresauftakt Charta der Vielfalt
- Welche Änderungen gibt es bei der Basispauschalierung?
- Wann kommt das Konsumenten- schutzgesetz zur Anwendung?
- Ist Mercosur eine beschlossene Sache?
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WKS InfoService am 30.01.2026
- Neuer Gründerrekord
- Handelsabkommen mit Indien
- Ausnützung des Gewinnfreibetrags
- Änderung bei geringfügiger Beschäftigung
- Voting zum „Lehrling des Jahres 2025“ startet
- Mutmacher in der Krise
- Jetzt zum Exportpreis 2026 einreichen
- EPU-Webinare 2026
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 2
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WKS InfoService am 23.01.2026
- Unsicherheit in der Weltwirtschaft
- Neuigkeiten im Arbeitsrecht
- Salzburgs Arbeitsmarkt weiterhin stabil
- USA-Zölle: Neue Regeln, neue Chancen
- Wichtige Werbung für die Lehre
- Wieder betrügerische Mails im Umlauf
- Welche Möglichkeiten bieten EEG für Unternehmen?
- Was ist neu in der Fachkräfteverordnung 2026?
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WKS InfoService am 16.01.2026
- Neuer WKS-Direktor bestellt
- Erste Schritte zur Entlastung der Industrie
- „Geräte-Retter-Prämie“ gestartet
- Ben Korbach zu Gast im WKS-Podcast
- „Lehrling des Monats“ gewählt
- Chancen in US-Märkten
- Salzburger Wirtschaft Ausgabe 1
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WKS InfoService am 09.01.2026
- Mercosur bringt Impulse für Wirtschaft
- US-Exporte stark zurückgegangen
- Vorsichtiger Optimismus für 2026
- Steuerliche Neuerungen 2026
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- Tipps für den Generationenwechsel
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