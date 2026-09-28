Wolfram Bergbau und Hütten AG hatte Grund zum Feiern
Mit einem Jubiläumsfest beging der Pinzgauer Leitbetrieb kürzlich sein 50-jähriges Bestehen am Standort Mittersill.
Lesedauer: 1 Minute
Die Wolfram Bergbau und Hütten AG ist nicht nur der europaweit größte Bergbaubetrieb für Wolfram, sondern zählt auch zu den weltweit führenden Anbietern von hochwertigen Wolframpulvern.
Wertvoller Rohstoff
Seit mittlerweile 50 Jahren baut das Unternehmen in Mittersill das Mineral Scheelit ab, aus dem der wertvolle Rohstoff Wolfram gewonnen wird. Das sehr harte und hitzebeständige Metall wird unter anderem in der Fahrzeugindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie in der Medizintechnik benötigt. Aus Anlass des runden Jubiläums verlieh Landeshauptfrau Karoline Edtstadler dem Unternehmen vor kurzem das Salzburger Landeswappen.
An der Jubiläumsfeier nahm auch Anita Wautischer teil. Die WKS-Direktor-Stv. und Geschäftsführerin der Sparte Industrie überreichte als Zeichen der Anerkennung für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens eine Ehrenurkunde.