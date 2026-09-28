„WorldSkills 2026“: Exzellenz auf großer WM-Bühne gezeigt

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Herausragend zeigte sich bei der jüngsten Berufs-WM das gesamte rot-weiß-rote Team: Österreich gewann vier Silber- und sechs Bronzemedaillen sowie 20 „Medals for Excellence“, die für herausragende Leistungen nach den Podestplätzen vergeben werden. In der Nationenwertung belegte Österreich Rang sieben und wurde hinter der Schweiz und Frankreich die dritterfolgreichste europäische Nation.

Aus Salzburg erhielten Floristin Julia Gschwandtner vom Das Blumenatelier in Obertrum am See und Land- und Baumaschinentechniker Bernhard Moser von der Liebherr Österreich Vertriebs- und Service GmbH in Puch bei Hallein je ein „Medal for Excellence“.

© SkillsAustria/Wieser Julia Gschwandtner (Mitte) mit SkillsAustria-Präsident Josef Herk (rechts) und SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft (links).

Erfolgskonzept „Duale Berufsausbildung“

SkillsAustria-Präsident Josef Herk zeigte sich begeistert: „Was für ein Abend, was für ein Team und was für eine Leistung! Zehn Medaillen und 20 ‚Medals for Excellence‘ bei den größten WorldSkills aller Zeiten sind ein gewaltiger Erfolg. Unsere jungen Fachkräfte haben Österreich auf der größten Bühne der beruflichen Bildung mit Können, Leidenschaft und unglaublichem Kampfgeist vertreten. Sie haben vier Tage lang alles gegeben, Rückschläge weggesteckt und unter enormem Druck Leistungen auf Weltklasseniveau abgerufen. Ganz Österreich kann auf diese jungen Menschen, ihre Experten, ihre Familien und ihre Ausbildungsbetriebe stolz sein. Ihr seid Champions und großartige Botschafter für die berufliche Bildung in Österreich!“

Und WKS-Präsident Peter Buchmüller ergänzte: „Ich bin stolz auf unsere tollen jungen Fachkräfte. Sie sind der beste Beweis, wie international konkurrenzfähig unsere duale Berufsausbildung ist.“