Die Insolvenzdatei ermöglicht die kostenlose Einsicht in aktuelle Insolvenzeröffnungen. Sie enthält Angaben zu Schuldner, Insolvenzverfahren, zuständigen Gerichten und Fristen zur Forderungsanmeldung. Behandelt werden auch mögliche Rechtsfolgen, wenn eine Insolvenzeröffnung bei Zahlungen oder Klagen nicht berücksichtigt wird.

Inhalt der Insolvenzdatei: