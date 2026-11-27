Wozu dient die Insolvenzdatei?
Die Insolvenzdatei bietet kostenlosen Zugriff auf aktuelle Insolvenzeröffnungen und wichtige Informationen zu Schuldnern, Verfahren, Fristen und Beschlüssen.
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 27.11.2026
Die Insolvenzdatei ermöglicht die kostenlose Einsicht in aktuelle Insolvenzeröffnungen. Sie enthält Angaben zu Schuldner, Insolvenzverfahren, zuständigen Gerichten und Fristen zur Forderungsanmeldung. Behandelt werden auch mögliche Rechtsfolgen, wenn eine Insolvenzeröffnung bei Zahlungen oder Klagen nicht berücksichtigt wird.
Inhalt der Insolvenzdatei:
- Angaben über den Schuldner (Firmenwortlaut, Wohnort, Sitz, Firmenbuchnummer, ZVR-Zahl, Geburtsdatum)
Wichtig: Kurz vor einer Insolvenzeröffnung sind Firmenwortlautänderungen oder Sitzverlegungen keine Seltenheit. Deswegen beinhaltet die Insolvenzdatei häufig auch die historischen Daten des Schuldners oder einen Künstlernamen. Ziel hierbei ist es, den Schuldner bestmöglich zu individualisieren und eine Suche somit zu erleichtern.
- Information, welches Gericht zuständig ist, samt Aktenzeichen
- Eröffnungsdatum und Frist, innerhalb der die Gläubiger ihre Insolvenzforderungen anmelden müssen
- Angabe über die Verfahrensart, d. h. ob es sich um ein Konkurs- oder ein Sanierungsverfahren (mit oder ohne Eigenverwaltung) handelt
- Kontaktdaten des Insolvenzverwalters (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
- Namen der Mitglieder des Gläubigerausschusses (falls einer bestellt wurde)
- Örtliche und zeitliche Angaben über verschiedene Verhandlungen (z. B. Berichts- oder Prüfungstagsatzung)
- Sonstige Informationen und Beschlüsse, wie zum Beispiel, ob das Unternehmen geschlossen wird, allfällige Verkäufe im Insolvenzverfahren