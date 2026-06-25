Thema Nachhaltigkeit prägt Branchenschifffahrt 2026 

Ein dichtes Vortragsprogramm zu den Themen Nachhaltigkeit, Fachkräfte und Gesundheit stand im Zentrum der diesjährige Branchenschifffahrt des Chemischen Gewerbes. Den fachlichen Auftakt machte Petra Hartl mit ihrem Vortrag „Ist nachhaltige Wirtschaft machbar? – Warum die Innovationskraft der KMU entscheidet“. Sie zeigte auf, welche zentrale Rolle kleine und mittlere Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft einnehmen und wie Innovationskraft, Flexibilität und unternehmerischer Mut wesentlich zum Erfolg nachhaltiger Geschäftsmodelle beitragen können. Anschließend informierte Manuela Klaushofer über die „Nachhaltigkeitsservices der WKNÖ – Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg in die Nachhaltigkeit“. Sie stellte die vielfältigen Unterstützungsangebote der Wirtschaftskammer Niederösterreich vor und zeigte praxisnah auf, wie Betriebe bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen begleitet werden können.

Marlene Köck widmete sich in ihrem Vortrag dem Thema „Mitarbeiter als Antwort auf den Fachkräftemangel“. Dabei wurden Strategien und Maßnahmen vorgestellt, mit denen Unternehmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an den Betrieb binden können. Im Anschluss informierte Landesinnungsmeister Michael Svoboda über aktuelle und geplante Aktivitäten und Schwerpunkte der Innungsarbeit. Den Abschluss des Vortragsprogramms gestaltete Bernd Toplak mit seinem Beitrag „Sicherheit und Gesundheit gemeinsam gestalten – die AUVA als Partner der Wirtschaft“. Er präsentierte die Leistungen der AUVA für Unternehmen und betonte die Bedeutung von Prävention, Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung als wesentliche Faktoren für den Unternehmenserfolg.

Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit der Branchenschiffahrt, sich in entspannter Atmosphäre über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen der Branche zu informieren und ihre Netzwerke zu vertiefen.

Präsentationen zum Download

Vortrag von Mag. Petra Hartl „Ist nachhaltige Wirtschaft machbar? - Warum die Innovationskraft der KMU entscheidet.“ Präsentation

Vortrag von Manuela Klaushofer, MA „Nachhaltigkeitsservices der WKNÖ - Wir unterstützen Sie bei Ihrem Weg in die Nachhaltigkeit“ Präsentation

Vortrag von Marlene Köck, LL.M. (WU), MA "Mitarbeiter:innenbindung als Antwort auf den Fachkräftemangel“ Präsentation



Vortrag von Michael Svoboda & Team „Aktuelle Themen der Landesinnung“ Präsentation



Vortrag von Ing. Bernd Toplak „Sicherheit und Gesundheit gemeinsam gestalten – die AUVA als Partner der Wirtschaft“ Präsentation







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