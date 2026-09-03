KI und HR: So gestaltet HR die Arbeitswelt

Künstliche Intelligenz wird zunehmend Teil des Arbeitsalltags: Sie beschleunigt Prozesse, übernimmt Aufgaben und verändert die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Technologie. Damit stellen sich für Unternehmen auch neue Fragen an Führung, Personalentwicklung und Organisation. Wie HR diese Entwicklung aktiv mitgestalten kann, steht im Mittelpunkt des Webinars der HRM Experts Groups am 29. September 2026.

KI-Transformation ist auch eine HR-Aufgabe

„Die KI-Transformation ist kein IT-Thema. Es geht um die Gestaltung unserer Arbeitswelt und des Zusammenspiels zwischen Mensch und Technologie“, sagt Monika Pink, Landessprecherin der HRM Experts Group Salzburg. HR müsse deshalb eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung dieser Veränderung einnehmen.

Denn mit dem Einsatz von KI verändern sich nicht nur einzelne Tätigkeiten. Auch Rollen, Teams, Führung und Zusammenarbeit kommen auf den Prüfstand. Gleichzeitig entstehen neue Anforderungen an Mitarbeitende – etwa im Umgang mit KI, bei der Bewertung von Informationen und bei Entscheidungen.

Fünf Perspektiven auf die neue Arbeitswelt

Fünf Experten der HRM Experts Groups beleuchten unterschiedliche Facetten der KI-Transformation:

Otto Frühbauer, HRM Experts Group Kärnten: BRAINPOWER – Geistige Souveränität im KI-Zeitalter sichern. Wie lässt sich kritisches Denken trotz zunehmender KI-Nutzung bewahren?



BRAINPOWER – Geistige Souveränität im KI-Zeitalter sichern. Wie lässt sich kritisches Denken trotz zunehmender KI-Nutzung bewahren? Annette Behrendt, HRM Experts Group Tirol: Wie KI unsere Kommunikation herausfordert. Warum gewinnen Vertrauen, Authentizität und menschliche Kommunikationskompetenz an Bedeutung?



Wie KI unsere Kommunikation herausfordert. Warum gewinnen Vertrauen, Authentizität und menschliche Kommunikationskompetenz an Bedeutung? Martin Kompan, HRM Experts Group Kärnten: Führen statt Funktionieren. Wie können KI-Anwendungen Führungskräfte im Alltag entlasten und Freiräume für strategische Aufgaben schaffen?



Führen statt Funktionieren. Wie können KI-Anwendungen Führungskräfte im Alltag entlasten und Freiräume für strategische Aufgaben schaffen? Katharina Saetre, HRM Experts Group Salzburg: Nachhaltige KI-Transformation beginnt mit dem Neudenken von Organisation und Zusammenarbeit. Wie verändern sich Rollen, Entscheidungsprozesse und Zusammenarbeit?



Nachhaltige KI-Transformation beginnt mit dem Neudenken von Organisation und Zusammenarbeit. Wie verändern sich Rollen, Entscheidungsprozesse und Zusammenarbeit? Wawi Kantz, HRM Experts Group Burgenland: Wenn KI Teil der Belegschaft wird. Was bedeutet Human-AI Workforce Management für Teams, Führung, Unternehmenskultur und Personalentwicklung?

Mensch und KI gemeinsam denken

Die fünf Beiträge zeigen: Die Einführung von KI bleibt nicht auf einzelne Arbeitsplätze oder Softwarelösungen beschränkt. Sie verändert auch Organisationsstrukturen, Prozesse und die Zusammenarbeit. Für HR bedeutet das, technologische Entwicklungen mit Personal- und Organisationsentwicklung zu verbinden.

KI kann Führungskräfte entlasten und Mitarbeitenden neue Möglichkeiten eröffnen. Gleichzeitig bleiben menschliche Erfahrung, Verantwortung, kritisches Denken und Kommunikationsfähigkeit entscheidend. Die zentrale Frage lautet daher nicht, ob KI die Arbeitswelt verändert, sondern wie Unternehmen diese Veränderung gestalten.

HR gestaltet die KI-Transformation

Das Webinar richtet sich an HR-Verantwortliche, Personalentwickler, Führungskräfte und Organisationsentwickler, die die Veränderungen der Arbeitswelt aktiv mitgestalten wollen.