Lehrstellen-Finder der WKS: Offene Lehrstellen sichtbar machen

Ab sofort bündelt der Lehrstellen-Finder die Ausbildungsangebote der Salzburger Lehrbetriebe. Die Plattform zeigt übersichtlich, welche Unternehmen aktuell Lehrstellen oder Schnupperplätze anbieten, und unterstützt Jugendliche dabei, passende Ausbildungsangebote in ihrer Region zu finden.

„Mit dem Lehrstellen-Finder schaffen wir ein neues, kostenloses Serviceangebot für unsere Lehrbetriebe. Damit unterstützen wir sie dabei, offene Lehrstellen und Schnupperplätze sichtbar zu machen und potenzielle Lehrlinge auf ihre Ausbildungsangebote aufmerksam zu machen“, betont WKS-Präsident Peter Buchmüller.

Lehrstellenangebote bei Jugendlichen sichtbar machen

Der neue Lehrstellen-Finder profitiert von der hohen Reichweite der Plattform lehre-salzburg.at. „Ergänzt wird diese durch etablierte Angebote der Berufsorientierung wie den Talente-Check, Schulworkshops, Lehrlings-Castings und das Magazin „Wanted“. Dadurch werden Jugendliche und Eltern direkt dort erreicht, wo sie sich über Ausbildung und Karriere informieren“, erklärt Projektleiter Lukas Mang.

Zusätzlich startet die WK Salzburg ab Mitte November eine eigene Informationskampagne, um den Lehrstellen-Finder bei Jugendlichen und Familien bekannt zu machen. Ziel ist es, die Ausbildungsangebote der Salzburger Betriebe noch stärker in den Fokus der Zielgruppe zu rücken.

Der Lehrstellen-Finder bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile:

Kostenlose Veröffentlichung von Lehrstellen und Schnupperplätzen



von Lehrstellen und Schnupperplätzen Gezielte Bewerbung bei Jugendlichen und Eltern



bei Jugendlichen und Eltern Einfache Verwaltung über das bestehende WKO-Benutzerkonto



über das bestehende WKO-Benutzerkonto Regionale Suche für Bewerberinnen und Bewerber in Salzburg



für Bewerberinnen und Bewerber in Salzburg Aktuelle Darstellung freier Ausbildungsplätze und Schnuppermöglichkeiten

Eintragung in wenigen Minuten

Der Eintrag eines Angebots erfolgt schnell und unkompliziert. Unternehmensdaten und Standorte sind durch die Verknüpfung mit dem WKO Firmen A–Z bereits hinterlegt. Nach dem Login müssen lediglich der Lehrberuf, eine Kontakt-E-Mail-Adresse und der Angebotszeitraum ergänzt werden. Das Inserat ist anschließend sofort online.

Die WKS stellt den Lehrstellen-Finder kostenlos zur Verfügung und lädt alle Lehrbetriebe ein, ihre offenen Lehrstellen und Schnupperplätze einzutragen und regelmäßig zu aktualisieren. So erhöhen Unternehmen ihre Sichtbarkeit und verbessern ihre Chancen, passende Lehrlinge zu gewinnen.