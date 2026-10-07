PPWR: Anforderungen für Unternehmen

Die neue EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für Verpackungen und Verpackungsabfälle in der Europäischen Union. Ziel ist es, Verpackungen nachhaltiger zu gestalten, Ressourcen zu schonen und die Kreislaufwirtschaft zu stärken.

Für Unternehmen bringt die neue Verordnung zahlreiche Änderungen. Betroffen sind unter anderem Hersteller und Importeure, Händler sowie Unternehmen, die verpackte Produkte in Verkehr bringen oder nutzen.

Hinweis Webinar: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 9:00–10:30 Uhr

Ort: online

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Verpackungsdesign, Recycling und Kennzeichnung

Im Webinar erhalten Unternehmen einen kompakten und praxisnahen Überblick über die wichtigsten Inhalte der PPWR, relevante Umsetzungsfristen und die Auswirkungen auf österreichische Unternehmen.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem:

Anforderungen an das Verpackungsdesign



Vorgaben zu Rezyklatanteilen



Recyclingfähigkeit von Verpackungen



neue Kennzeichnungspflichten



Anforderungen an Mehrwegquoten



Vorgaben für die Konformitätserklärung

Was Unternehmen jetzt beachten sollten

Die Experten geben zudem einen Überblick über aktuelle Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene und zeigen, welche Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung zu erwarten sind.

Anhand von Praxisbeispielen erfahren Unternehmen, welche Maßnahmen sie bereits heute setzen können, um sich rechtzeitig auf die neuen Anforderungen vorzubereiten und regulatorische Risiken zu minimieren.

Für wen ist das Webinar relevant?

Das Webinar richtet sich an Unternehmen aller Branchen, die Verpackungen herstellen, importieren, vertreiben oder nutzen und sich einen fundierten Überblick über die aktuellen und kommenden regulatorischen Anforderungen verschaffen möchten.

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