PPWR: Anforderungen für Unternehmen
Webinar am 22. Oktober: Erfahren Sie, welche Anforderungen die EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung für Unternehmen mit sich bringt.
Lesedauer: 1 Minute
Die neue EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für Verpackungen und Verpackungsabfälle in der Europäischen Union. Ziel ist es, Verpackungen nachhaltiger zu gestalten, Ressourcen zu schonen und die Kreislaufwirtschaft zu stärken.
Für Unternehmen bringt die neue Verordnung zahlreiche Änderungen. Betroffen sind unter anderem Hersteller und Importeure, Händler sowie Unternehmen, die verpackte Produkte in Verkehr bringen oder nutzen.
Ort: online
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Verpackungsdesign, Recycling und Kennzeichnung
Im Webinar erhalten Unternehmen einen kompakten und praxisnahen Überblick über die wichtigsten Inhalte der PPWR, relevante Umsetzungsfristen und die Auswirkungen auf österreichische Unternehmen.
Im Mittelpunkt stehen unter anderem:
- Anforderungen an das Verpackungsdesign
- Vorgaben zu Rezyklatanteilen
- Recyclingfähigkeit von Verpackungen
- neue Kennzeichnungspflichten
- Anforderungen an Mehrwegquoten
- Vorgaben für die Konformitätserklärung
Was Unternehmen jetzt beachten sollten
Die Experten geben zudem einen Überblick über aktuelle Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene und zeigen, welche Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung zu erwarten sind.
Anhand von Praxisbeispielen erfahren Unternehmen, welche Maßnahmen sie bereits heute setzen können, um sich rechtzeitig auf die neuen Anforderungen vorzubereiten und regulatorische Risiken zu minimieren.
Für wen ist das Webinar relevant?
Das Webinar richtet sich an Unternehmen aller Branchen, die Verpackungen herstellen, importieren, vertreiben oder nutzen und sich einen fundierten Überblick über die aktuellen und kommenden regulatorischen Anforderungen verschaffen möchten.
Ihre Vortragenden
- Christian Wagner
Bereichsleiter für Umwelt- und Energierecht in der Wirtschaftskammer Salzburg und Vorstandsmitglied bei umwelt service salzburg. Er erläutert Green Deal und PPWR sowie die Bedeutung individueller Nachhaltigkeitsstrategien.
- Elisabeth Feldbacher
Fachreferentin beim umwelt service salzburg. Sie stellt Informations- und Beratungsangebote zu Nachhaltigkeit und Verpackungen vor und gibt Unternehmen praktische Hilfestellungen zur Vorbereitung auf die neuen Anforderungen.
- Emanuel Riß
Experte der ARA für Verpackungen, Kreislaufwirtschaft und Recycling. Er vermittelt praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen entlang des Verpackungskreislaufs.
- Marina Luggauer
Senior Managerin bei KPMG mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsregulierung. Sie berät Unternehmen zu den Anforderungen und zur praktischen Umsetzung der PPWR.