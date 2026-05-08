Welche Vorteile bringt das volldigitale Carnet ATA ab 1. Juni 2026?

Das volldigitale Carnet ATA ermöglicht die digitale Erstellung, Verwaltung und Nutzung des Carnets. Alle relevanten Informationen zu Waren, Reisen und Zollbewegungen werden elektronisch erfasst und zwischen den ausstellenden Organisationen, den Zollbehörden und den beteiligten Stellen ausgetauscht.

Die Umstellung bietet zahlreiche Vorteile: Medienbrüche und manuelle Einträge entfallen, wodurch sich der Verwaltungsaufwand deutlich reduziert. Gleichzeitig werden Fehlerquellen minimiert, die Transparenz wird erhöht und die Abfertigung an den Grenzen wird effizienter gestaltet. Zollprozesse werden schneller, nachvollziehbarer und sicherer.

Für Carnet-ATA-Nutzer bedeutet dies eine vereinfachte Handhabung bei vorübergehenden Warenausfuhren in die genannten Länder. Bei Reisen in andere Staaten ist jedoch weiterhin ein Papier-Carnet erforderlich, sofern diese noch nicht am digitalen Verfahren teilnehmen.

Unternehmen und Reisende sollten sich frühzeitig mit den neuen digitalen Abläufen vertraut machen und sicherstellen, dass alle erforderlichen Daten korrekt und vollständig elektronisch bereitgestellt werden können.

