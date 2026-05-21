digi4Wirtschaft - alle Projekte auf einen Blick
Wie Unternehmen das Förderprogramm digi4Wirtschaft nutzen, um neue Technologien in ihren Unternehmensalltag einzubinden.
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Das Impulsprogramm digi4Wirtschaft, finanziert durch das Land NÖ sowie der Wirtschaftskammer NÖ, dient zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben in niederösterreichischen Unternehmen. Die Einführung neuer Technologien sowie deren organisatorische Einbindung in betriebliche Prozesse werden dadurch gefördert.
Wirtschaftskammer NÖ, Land NÖ und Haus der Digitalisierung haben im vergangenen Jahr elf Unternehmen vor den Vorhang geholt, die durch das Förderprogramm digi4Wirtschaft erfolgreich KI-Projekte umgesetzt haben.
Wenn mit KI gebacken wird
In der Bäckerei Hager in St. Pölten trifft traditionelles Handwerk auf künstliche Intelligenz. Das Ziel? Bessere Planung, weniger Verschwendung und frisches Gebäck bis zum Ladenschluss.
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Biosnacks mit KI gewürzt
Vom landwirtschaftlichen Betrieb zum internationalen Biosnack-Produzenten: Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz will die Landgarten GmbH noch effizienter und nachhaltiger werden.
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Digitale Helfer im Druck
Die Waldviertler Traditionsdruckerei Berger geht den nächsten Schritt der Digitalisierung: Die KI soll Ordnung in große Datenmengen bringen und Abläufe optimieren.
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Am Telefon mit der KI
Bestellabläufe digitalisieren und damit Zeit sparen: Die Firma Schorm Mehrwegbecher zeigt, wie KI sinnvoll und ressourcenschonend eingesetzt werden kann.
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KI optimiert Lkw-Routen
Mit Unterstützung von #digi4Wirtschaft setzt das Logistikunternehmen BTG bei der komplexen Planung von LKW-Transport auf ein neues KI-Dispositions-Tool.
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Innovation und Präzision: Kabel für die ganze Welt
Mehr Effizienz, weniger Fehler und ein Mehrwert: Die GG Group in Poysdorf setzt mithilfe von „digi4Wirtschaft“ zur Optimierung der Produktions- und Geschäftsprozesse auf Digitalisierung.
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Weg von der Datenflut dank digitaler Lösung
Mit Unterstützung von digi4Wirtschaft hat die HAAS Garten-, Dach- und Landschaftsbau GmbH die Zeiterfassung revolutioniert: Statt händisch ausgefüllter Stundenblätter wird nun alles per App dokumentiert.
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Effizienzsprung in der Motorenproduktion
Mit Unterstützung von digi4Wirtschaft hat Traktionssysteme Austria in Wiener Neudorf ein zukunftsweisendes Digitalisierungsprojekt realisiert: die automatisierte Zuordnung und Erfassung von Produktionsdaten.
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Wenn aus Abfall Energie wird
Roh- und Reststoffe effizienter nutzen: Das war die Motivation für die BioPower GmbH, eine eigene Software zu entwickeln. Von Digi4Wirtschaft kam die Förderung dazu.
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Steps2grow schafft ein Posting in zwei Minuten
Wenn Social Media-Postings mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) entstehen, kommt die Digi4Wirtschaft-Förderung genau richtig.
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Digitale Früherkennung
Einer der weltweit größten Anbieter in Sachen Holz - die „J. u. A. Frischeis
GmbH“ - verringert mit KI unnötigen Material- und Arbeitseinsatz und spart so wertvolle Ressourcen.
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