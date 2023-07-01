Zum Inhalt springen
Schriftzug Newsletter vor einem abstrakten schwarzen Hintergrund mit blauen Fäden
© weissdesign | stock.adobe.com

Newsletter SPIK - Sozialpolitik informativ & kurz

Archiv - Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit

Lesedauer: 8 Minuten

Aktualisiert am 31.07.2026


Wir informieren in unserem Newsletter "SPIK - Sozialpolitik informativ und kurz" monatlich über aktuelle sozialpolitische Themen.

Sie möchten auch informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter ganz einfach per Anmeldeformular.




3.8.2026

  • WKÖ-Fachkräfteradar: Trotz schwacher Konjunktur hoher Fachkräftebedarf
  • Mythen & Fakten zu Equal Pensions Day & Anhebung des Pensionsalters
  • Entgelttransparenz-Richtlinie gilt EU-weit als Belastung Nr. 1
  • Krankenstandskontrolle durch die ÖGK


1.7.2026

  • Alle (Last Minute)-Änderungen im Sozialbereich, die die Budgetsanierung bringt
  • Fehlzeitenreport 2026: Krankenstände bleiben hoch
  • Online-Plattformarbeit: Realität und Regulierung klaffen auseinander
  • Linke Sozialwissenschaften
  • ZAS-Tag am 7.10.2026: Schwerpunkt Einkommenstransparenz

 

28.5.2026

  • Warum die Budgetsanierung Vernünftiges, aber keine Reformen bringt
  • Prognose des Finanzministeriums: Vergangenheitsbezogene Ausgaben steigen, zukunftsgerichtete sinken
  • Berufliche Rehabilitation: Viele sind berufen, aber nur wenig auserwählt
  • Trotz Rezession: Stiftung Aufleb qualifiziert und vermittelt mit Erfolg
  • 61. Zeller Tagung von 8. bis 10. April 2026
  • Der Fehlzeitenreport 2026 wird am 30. Juni präsentiert

 

28.4.2026

  • Wer ist besser: Mensch oder KI?
  • Eurostat: Gender Pay Gap in Österreich relativ niedrig
  • Der neue SVS‑Vorsorgepass, oder wie man Menschen dazu bringt, sich gesund zu verhalten
  • (Noch) mehr Staat, weniger privat?
  • Veranstaltungstipp 13. Mai 2026: Und wie viel verdienst du?

 

27.3.2026

  • Warum Quoten keine gute Idee sind, aber trotzdem kommen
  • Wir brauchen Lehrlinge!
  • Patientenlenkung, um das Gesundheitssystem zu entlasten – bitte warten!
  • Mehr Staat, weniger privat?
  • Bürokratie kostet!
  • Terminaviso: Präsentation Österreichischer Fehlzeitenreport 2026


27.2.2026

  • Seit 2025 schrumpft die Erwerbsbevölkerung, und es geht weiter bergab
  • Vier von fünf schwindeln bei der Arbeitszeit im Homeoffice
  • Bürokratie & EU: In Sonntagsreden abgebaut, Montag bis Freitag hinzufügt
  • Schweden–Österreich im Pensionsduell
  • 61. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

 

28.1.2026
  • OECD warnt: Kluft zwischen Wien und Rest-Ö wächst
  • Revolution in der Medizin, Trägheit in den Strukturen
  • Hitzeschutz seit 1.1.2026 in Kraft
  • Mentoring für Migranten zum 20. Mal: Eine Kleinstadt voller bunter Paare
  • Tagung zur Automatisierung der Arbeit am 9. März 2026


17.12.2025
  • Alle Änderungen im Arbeits- und Sozialrecht 2026: Licht, Schatten und Hoffnung
  • Soft-Start der Marke „Your Future Made in Austria“ mit Hackathon in Mexiko
  • Neuer Look, klare Struktur der WKO-Fachkräfte-Webseite
  • OECD-Vergleich: Österreich mit Aufholbedarf bei Prävention
  • Veranstaltungstipp „Präsentation DAS JAHRBUCH GESUNDHEIT 2026“


28.11.2025
  • Bevölkerungsprognose: Ohne Kinder keine Zukunft
  • Erwerbspersonenprognose: Wien wächst, der Rest schrumpft
  • Nur ein Instrument hilft wirklich gegen Langzeitarbeitslosigkeit
  • Milliardenschäden durch Fehldiagnosen
  • Massive Änderungen bei geringfügiger Beschäftigung ab 1.1.2026


30.10.2025
  • Was Talleyrand über die Sozialhilfe gesagt hätte
  • „Krankfeiern nur die anderen“
  • Die Sozialausgaben steigen in Ö und sinken in der EU
  • Pensionssystem: Österreich Letzter bei Nachhaltigkeit – hilft der Kapitalmarkt? 
  • Neues Dienstgeber-Dashboard der ÖGK bündelt alle Informationen für Unternehmen
  •  Bewerbungen für das Führungskräfteprogramm Zukunft.Frauen bis 12.11.2025


30.9.2025

  • Einkommenstransparenz – gut oder nur gut gemeint?
  • Was bringt die Entgelttransparenz-Richtlinie?
  • ME/CFS – die große Unbekannte
  • 20. Durchgang von Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor bis 31.10. 2025 


26.8.2025
  • Was kommt zum Hitzeschutz?
  • Teilzeit: freiwillig oder nicht, das ist hier die Frage
  • Soziale Absicherung Selbständiger in Österreich und im Europavergleich
  • AMS-Tipps zur Rekrutierung von Pensionisten
  • 20. Durchgang von Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor ab jetzt möglich!
  • ZAS-Tag am 8. Oktober 2025: Viel Neues im Arbeitsrecht

30.7.2025

  • Arbeitskräfteradar 2025: Knappheit trotz Rezession
  • Warum verlassen internationale Studienabsolventen Österreich?
  • Widersprüche beim Equal Pensions Day
  • Was gilt in Zukunft beim Trinkgeld?
  • ZAS-Tag am 8. Oktober 2025: Schwerpunkt Fehlzeiten/Krankenstände
  • Symposium „Die Kräfte des Alters“ am 11.9. - Potenziale, Erfahrungen, Chancen nutzen 
2.7.2025

  • Fehlzeitenreport 2025: Anhaltend hohe Krankenstände
  • Gesetzliche Änderungen ab 1.7.2025
  • Quoten für Ältere sind unnötig und schädlich
  • Symposium zur Entgelttransparenz-Richtlinie am 22. September 2025
  • Rekord-Löhne in Österreich: Erfolg oder Alarmsignal für unsere Wirtschaft? 


30.5.2025
  • Die demografische Bombe tickt
  • Ukrainer: Erwerbsintegration im Schneckentempo
  • Arbeiten im Freien: Hitzeschutz braucht Planung
  •  Der Fehlzeitenreport 2025 wird am 2. Juli präsentiert
  • Neues Wissen, neue Perspektiven – #WKÖgoesYouTube!
  • Terminaviso ZAS-Tag am 8. Oktober 2025


30.4.2025
  • Deutschland und Österreich: Gleiche Probleme, ähnliche Rezepte
  • Erwerbsintegration von Geflüchteten dauert etwas länger, aber gelingt
  • Auch in der Rezession: Weit mehr Lehrstellen als Suchende
  • Hohe Erwerbsquote von begünstigt behinderten Personen
  • Warum die Rekordlohnquote kein Grund zur Freude ist
  • Rekordteilnahme an der 60. Zeller Tagung
  • Bis 22.5. für das Führungskräfteprogramm Zukunft.Frauen bewerben
  • Masterprogramm „Arbeitsrecht (LL.M.)“ 


27.3.2025

  • Soll länger arbeiten, wer länger lebt?
  • Deutsche Studie: Teilzeitbeschäftigte erschöpfter als Vollzeitarbeitnehmer
  • Krebs und Arbeit: 80% kommen zurück!
  • Rekordanteil der Arbeitnehmer am Wohlstandskuchen
  • Terminaviso: Präsentation Fehlzeitenreport 2025
  • FlexLex Arbeits- und Personalrecht
  • „Irrtum Ruhestand“ von Gerhard Drexel


3.3.2025
  • Sozial- und Gesundheitspolitische Punkte im Regierungsprogramm 2025-2029
  • EU & Bürokratieabbau: Die Botschaft hör ich wohl…
  • Es irrt der Mensch, solang er strebt
  • Frauen 60plus sind auf dem Arbeitsmarkt gut angekommen
  • “The power of demography for Europe's future"

30.1.2025
  • International Rekordkrankenstände
  • Arbeitszeitbetrug: Ein unterschätztes Problem
  • Gesundheitsjahrbuch 2025: Gesunder Lebensstil gefragt
  • „Gemeinsam gegen Krebs“: SVS startet die größte Krebsvorsorge-Aktion Österreichs
  • Mentoring für Migranten - auf dem Weg zum Paar Nr. 3.000
  • Fachtagung: Automatisierung der Arbeit am 10.3.2025


18.12.2024
  • Gesetzliche Änderungen ab 1.1.2025
  • Österreich im EU-Vergleich: Defizite bei Beschäftigung von Älteren, Frauen und Migranten
  • Warum es der Welt und uns viel besser als früher geht
  • Die Arbeitszeit fällt und fällt
  • Präsentation DAS JAHRBUCH GESUNDHEIT 2025 online am 14.1.2025
  • 60. Tagung der Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht 9.-11.4.2025 in Zell am See
  • Pensionsreformen in Europa  im Überblick


22.11.2024

  • Österreich im OECD-Vergleich: Viel Zuwanderung, zu wenig in den Arbeitsmarkt
  • International „War of Talents“: Österreich legt nach
  • Deutsches Projekt zur Viertagewoche: Erfolg oder Grimms Märchen?
  • Beschäftigung: öffentlicher Sektor wächst, Rest schrumpft
  • Rechnungshof fordert rasche Umsetzung von eHealth-Anwendungen
  • Tagung „Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt“ am 16./17.01.2025 in Innsbruck 


29.10.2024

  • Was ist gruseliger: Pensionsausgaben oder die Aussicht auf Reformen?
  • Sozialhilfe & Arbeitsmarkt: Massive Unterschiede zwischen den Bundesländern
  • Studie: Geburtswehen von KI am Arbeitsplatz
  • Plattformarbeiter: Selbständig oder unselbständig, das ist hier die Frage
  • Zukunft.Frauen – Frauen in Führung
  • SAVE-THE-DATE: 16 Jahre Jahrbuch Gesundheit, online am 14.1.2025
  • Arbeitsrecht für Arbeitgeber – neue Auflage!

 

30.9.2024
  • Wirtschaftsflaute trotz hoher Lohnabschlüsse
  • Aufholbedarf bei Erwerbsintegration von ukrainischen Vertriebenen
  • Das Streikjahr 2023
  • Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor ab jetzt möglich!
  • Betriebliches Impfen gegen Influenza und Covid
  • „Gemeinsam lächeln“: 100 Euro für den Zahnarztbesuch für Selbständige
    Bitte mehr Nachhaltigkeit: Geschichten hinter den Zahlen
  • Alterndes Europa: Lässt sich unser Wohlstand noch sichern?


30.8.2024
  • Zu viele Zuckerl sind ungesund
  • Sozialfall Sozialhilfe
  • Die (83) Arbeitslosen von Marienthal
  • US-Studie bestätigt: Grundeinkommen reduziert Beschäftigung
  • Starke Elementarbildung, starker Standort - Konferenz am 9.9.2024

31.7.2024
  • Arbeitskräfteradar 2024: Fachkräftemangel trotz Wirtschaftsflaute
  • Die Hälfte der ausländischen Studienabsolventen verlässt Österreich
  • Mindestlöhne und Arbeitskosten galoppieren im EU-Vergleich davon
  • Selektive Wahrnehmung beim Gender Pensions Gap
  • New Work: Chancen, Herausforderungen und Politikempfehlungen
  • ZAS-Tag am 3.10.2024: Schwerpunkt Personalmaßnahmen in schwierigen Zeiten


2.7.2024
  • Fehlzeitenreport: Krankenstände 20% über dem langjährigen Schnitt
  • Gesetzliche Änderungen ab 1.7.2024
  • Alles Gute zum 50er, Arbeitsverfassungsgesetz!
  • Fachkräftecampus am WKÖ-Exporttag und ein Büro der Philippinen in Wien
  • Realeinkommen: Zahlt sich Arbeit noch aus?


29.5.2024
  • Indonesien und die Philippinen als Schlüsselmärkte für Fachkräfte
  • In der ganzen EU fehlen Arbeitskräfte
  • Neue nationale Zulassungsstelle stärkt Österreichs Medizinprodukte-Branche
  • Der neue Fehlzeitenreport wird am 2.7. präsentiert
  • Wir leben auf Kosten der Zukunft!
  • 59. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht
29.4.2024
  • Zum Tag der Arbeit
  • Armut in Österreich bleibt niedrig
  • Die Rot-Weiß-Rot- Karte kommt endlich in die Gänge
  • Die Effekte einer Lohnnebenkostensenkung

28.3.2024
  • Sorge um die Pension begründet?
  • Europäische Kommission legt Aktionsplan gegen Arbeitskräftemangel vor
  • Kostensenkung durch Patientensteuerung?
  • Gute Arbeit – das Magazin für alle, die anpacken
  • Volkswirtschaftliche Wirkung einer Arbeitszeitverkürzung
  • Terminaviso ZAS-Tag am 3.Oktober 2024


29.2.2024
  • EU-Richtlinie bringt arbeitsrechtliche Änderungen
  • Was tun, um die Ukrainer besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren?
  • Gesundheit: Erhebliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen
  • Kaum Jugendarmut in Österreich
  • ORF - Eco zu Rekord-Krankenständen


30.1.2024
  • Arbeitsmarktintegration entscheidet über Nutzen von Zuwanderung
  • Österreicher werden älter, aber nicht gesünder
  • Wie viel Lebenszeit Österreicher und Europäer im Job verbringen
  • „Österreich ist ein ziemlich egalitäres Land“
  • Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
  • „Gemeinsam Lächeln“: SVS belohnt Zahnhygiene
  • Symposium am 29.2. 2024: Automatisierung der Arbeit


20.12.2023
  • Gesetzliche Änderungen ab 1.1.2024
  • Verkehrte Welt am Arbeitsmarkt
  • EU-Beschäftigungsbericht 2024 stellt Österreich gutes Zeugnis aus
  • Covid treibt Krankenstände auf Rekordhöhen
  • Präsentation des Jahrbuchs Gesundheit am 9. Jänner 2024 – Fokus Smarte Gesundheit


30.11.2023


  • Rekordanteil der Arbeitnehmer am Wohlstandskuchen
  • Gesetzliches Pensionsalter und wirksame Anreize entscheidend für Erwerbsaustritt
  • Teilzeittrend hält an – Unternehmen suchen vorwiegend Vollzeitkräfte
  • Gesundheitssysteme erholen sich von der Pandemie
  • SAVE THE DATE Präsentation Jahrbuch Gesundheit 2023
  • 59. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht


30.10.2023
  • Startschuss für Anwerbung von Fachkräften aus den Philippinen
  • Pensionen: Wir verfrühstücken die Zukunft
  • Normalarbeitszeit: Österreich nur 19. von 27 EU-Ländern
  • Veranstaltungstipp: Navigieren in der Ära der KI - Die Zukunft der Kreativwirtschaft
  • Zukunft.Frauen – Bewerbung 24. Durchgang
  • Neues Buch von Dr. Erhart Prugger: „Sozialfall Sozialstaat – was jetzt zu tun ist“


29.9.2023


  • Houston, wir haben ein Problem: Die Produktivität sinkt
  • Arbeitsmarkt von Berufseinsteigern leergefegt
  • Realeinkommen steigen trotz Covid & Inflation
  • Kurzarbeit Neu ab 1.10. 2023
  • Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor ab jetzt möglich!


30.8.2023
  • Fünf Jahre Arbeitszeitgesetz Neu
  • Arbeitskräfteradar 2023 zeigt hohen Arbeitskräftebedarf
  • Mindestlöhne: Österreichs bereits im EU-Spitzenfeld
  • Gender Pay Gap: Neue Erkenntnisse zu Ursachen
  • ZAS-Tag am 26.9.2023: Schwerpunkt Arbeitskräftemangel


28.7.2023
  • Gender Pensions Gap: Bitte sachlich bleiben
  • OECD: Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt verändern
  • Defizite bei Ernährungskompetenz der Österreicher
  •  Neuer Leitfaden Mitarbeiterbindung – so halten Sie Ihr Personal


29.6.2023
  • Arbeitszeitverkürzung gefährdet Wohlstand und Pensionen
  • Pensionen nur bis 2040 gesichert?
  • Die Lage am Lehrstellenmarkt spitzt sich weiter zu
  • Gesetzliche Änderungen ab 1.7.2023
  • ZAS-Tag am 26.9.2023: Schwerpunkt Arbeitskräftemangel
  • Leitfaden zur Integration internationaler Teams


30.5.2023
  • Armut in Österreich, sachlich betrachtet
  • AUFLEB - die größte österreichische Arbeitsstiftung
  • Massiver Rückgang der Arbeitsunfälle im Vergleich zu vor COVID
  • „Gemeinsam vorsorgen“: SVS belohnt Gesundheits-Checks von Klein & Groß
  • Die BGF-Preisträger 2023
  • 58. Zeller Tagung für Arbeits- und Sozialrecht


28.4.2023
  • WKÖ wird aktiv im internationalen „war for talents“
  • COVID bremste Arbeitskräftemobilität in der EU
  • Christa Schweng - eine starke Stimme in Europa
  • Starke Gesundheit in Betrieben
  • Soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit geht anders
  • Warum wir jetzt handeln müssen
  • Neuer Leitfaden zur Beschäftigung von Geflüchteten


31.3.2023
  • Pensionsreform à la française
  • Die Pandemie beschleunigte die Nachfrage nach „Green Jobs“
  • Grafik des Monats: Zusätzliche Lücke von 363.000 Arbeitskräften bis 2040
  • Fachkräftemangel – keine einfache Lösung durch höhere Löhne
  • Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen verhindern?
  • Personalsuche barrierefrei


3.3.2023
  • WIFO prognostiziert Arbeitskräfteangebot bis 2040
  • Teilzeitbeschäftigung zu 90% freiwillig
  • Demografie belastet Budget langfristig
  • Wie realistisch ist eine Viertagewoche?
  • Webinar & Informationsvideo: Wichtigste Informationen zur Rot-Weiß-Rot – Karte für Betriebe
  • MIT Conference 29.-30.3 in der WKÖ