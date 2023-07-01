Newsletter SPIK - Sozialpolitik informativ & kurz

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WKÖ-Fachkräfteradar: Trotz schwacher Konjunktur hoher Fachkräftebedarf

Mythen & Fakten zu Equal Pensions Day & Anhebung des Pensionsalters



Entgelttransparenz-Richtlinie gilt EU-weit als Belastung Nr. 1

Krankenstandskontrolle durch die ÖGK





Alle (Last Minute)-Änderungen im Sozialbereich, die die Budgetsanierung bringt

Fehlzeitenreport 2026: Krankenstände bleiben hoch

Online-Plattformarbeit: Realität und Regulierung klaffen auseinander

Linke Sozialwissenschaften

ZAS-Tag am 7.10.2026: Schwerpunkt Einkommenstransparenz





Warum die Budgetsanierung Vernünftiges, aber keine Reformen bringt

Prognose des Finanzministeriums: Vergangenheitsbezogene Ausgaben steigen, zukunftsgerichtete sinken

Berufliche Rehabilitation: Viele sind berufen, aber nur wenig auserwählt

Trotz Rezession: Stiftung Aufleb qualifiziert und vermittelt mit Erfolg

61. Zeller Tagung von 8. bis 10. April 2026

Der Fehlzeitenreport 2026 wird am 30. Juni präsentiert





Wer ist besser: Mensch oder KI?

Eurostat: Gender Pay Gap in Österreich relativ niedrig

Der neue SVS‑Vorsorgepass, oder wie man Menschen dazu bringt, sich gesund zu verhalten

(Noch) mehr Staat, weniger privat?

Veranstaltungstipp 13. Mai 2026: Und wie viel verdienst du?





Warum Quoten keine gute Idee sind, aber trotzdem kommen

Wir brauchen Lehrlinge!

Patientenlenkung, um das Gesundheitssystem zu entlasten – bitte warten!

Mehr Staat, weniger privat?

Bürokratie kostet!

Terminaviso: Präsentation Österreichischer Fehlzeitenreport 2026







Seit 2025 schrumpft die Erwerbsbevölkerung, und es geht weiter bergab

Vier von fünf schwindeln bei der Arbeitszeit im Homeoffice

Bürokratie & EU: In Sonntagsreden abgebaut, Montag bis Freitag hinzufügt

Schweden–Österreich im Pensionsduell

61. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht





OECD warnt: Kluft zwischen Wien und Rest-Ö wächst

Revolution in der Medizin, Trägheit in den Strukturen

Hitzeschutz seit 1.1.2026 in Kraft

Mentoring für Migranten zum 20. Mal: Eine Kleinstadt voller bunter Paare

Tagung zur Automatisierung der Arbeit am 9. März 2026







Alle Änderungen im Arbeits- und Sozialrecht 2026: Licht, Schatten und Hoffnung

Soft-Start der Marke „Your Future Made in Austria“ mit Hackathon in Mexiko

Neuer Look, klare Struktur der WKO-Fachkräfte-Webseite

OECD-Vergleich: Österreich mit Aufholbedarf bei Prävention

Veranstaltungstipp „Präsentation DAS JAHRBUCH GESUNDHEIT 2026“







Bevölkerungsprognose: Ohne Kinder keine Zukunft

Erwerbspersonenprognose: Wien wächst, der Rest schrumpft

Nur ein Instrument hilft wirklich gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Milliardenschäden durch Fehldiagnosen

Massive Änderungen bei geringfügiger Beschäftigung ab 1.1.2026







Was Talleyrand über die Sozialhilfe gesagt hätte

„Krankfeiern nur die anderen“

Die Sozialausgaben steigen in Ö und sinken in der EU

Pensionssystem: Österreich Letzter bei Nachhaltigkeit – hilft der Kapitalmarkt?

Neues Dienstgeber-Dashboard der ÖGK bündelt alle Informationen für Unternehmen

Bewerbungen für das Führungskräfteprogramm Zukunft.Frauen bis 12.11.2025









Einkommenstransparenz – gut oder nur gut gemeint?

Was bringt die Entgelttransparenz-Richtlinie?

ME/CFS – die große Unbekannte

20. Durchgang von Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor bis 31.10. 2025







Was kommt zum Hitzeschutz?

Teilzeit: freiwillig oder nicht, das ist hier die Frage

Soziale Absicherung Selbständiger in Österreich und im Europavergleich

AMS-Tipps zur Rekrutierung von Pensionisten

20. Durchgang von Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor ab jetzt möglich!

ZAS-Tag am 8. Oktober 2025: Viel Neues im Arbeitsrecht





Arbeitskräfteradar 2025: Knappheit trotz Rezession

Warum verlassen internationale Studienabsolventen Österreich?

Widersprüche beim Equal Pensions Day

Was gilt in Zukunft beim Trinkgeld?

ZAS-Tag am 8. Oktober 2025: Schwerpunkt Fehlzeiten/Krankenstände

Symposium „Die Kräfte des Alters“ am 11.9. - Potenziale, Erfahrungen, Chancen nutzen



Fehlzeitenreport 2025: Anhaltend hohe Krankenstände

Gesetzliche Änderungen ab 1.7.2025

Quoten für Ältere sind unnötig und schädlich

Symposium zur Entgelttransparenz-Richtlinie am 22. September 2025

Rekord-Löhne in Österreich: Erfolg oder Alarmsignal für unsere Wirtschaft?







Die demografische Bombe tickt

Ukrainer: Erwerbsintegration im Schneckentempo

Arbeiten im Freien: Hitzeschutz braucht Planung

Der Fehlzeitenreport 2025 wird am 2. Juli präsentiert

Neues Wissen, neue Perspektiven – #WKÖgoesYouTube!

Terminaviso ZAS-Tag am 8. Oktober 2025







Deutschland und Österreich: Gleiche Probleme, ähnliche Rezepte

Erwerbsintegration von Geflüchteten dauert etwas länger, aber gelingt

Auch in der Rezession: Weit mehr Lehrstellen als Suchende

Hohe Erwerbsquote von begünstigt behinderten Personen

Warum die Rekordlohnquote kein Grund zur Freude ist

Rekordteilnahme an der 60. Zeller Tagung

Bis 22.5. für das Führungskräfteprogramm Zukunft.Frauen bewerben

Masterprogramm „Arbeitsrecht (LL.M.)“







Soll länger arbeiten, wer länger lebt?

Deutsche Studie: Teilzeitbeschäftigte erschöpfter als Vollzeitarbeitnehmer

Krebs und Arbeit: 80% kommen zurück!

Rekordanteil der Arbeitnehmer am Wohlstandskuchen

Terminaviso: Präsentation Fehlzeitenreport 2025

FlexLex Arbeits- und Personalrecht

„Irrtum Ruhestand“ von Gerhard Drexel





Sozial- und Gesundheitspolitische Punkte im Regierungsprogramm 2025-2029

EU & Bürokratieabbau: Die Botschaft hör ich wohl…

Es irrt der Mensch, solang er strebt

Frauen 60plus sind auf dem Arbeitsmarkt gut angekommen

“The power of demography for Europe's future"





International Rekordkrankenstände

Arbeitszeitbetrug: Ein unterschätztes Problem

Gesundheitsjahrbuch 2025: Gesunder Lebensstil gefragt

„Gemeinsam gegen Krebs“: SVS startet die größte Krebsvorsorge-Aktion Österreichs

Mentoring für Migranten - auf dem Weg zum Paar Nr. 3.000

Fachtagung: Automatisierung der Arbeit am 10.3.2025









Gesetzliche Änderungen ab 1.1.2025

Österreich im EU-Vergleich: Defizite bei Beschäftigung von Älteren, Frauen und Migranten

Warum es der Welt und uns viel besser als früher geht

Die Arbeitszeit fällt und fällt

Präsentation DAS JAHRBUCH GESUNDHEIT 2025 online am 14.1.2025

60. Tagung der Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht 9.-11.4.2025 in Zell am See

Pensionsreformen in Europa im Überblick





Österreich im OECD-Vergleich: Viel Zuwanderung, zu wenig in den Arbeitsmarkt

International „War of Talents“: Österreich legt nach

Deutsches Projekt zur Viertagewoche: Erfolg oder Grimms Märchen?

Beschäftigung: öffentlicher Sektor wächst, Rest schrumpft

Rechnungshof fordert rasche Umsetzung von eHealth-Anwendungen

Tagung „Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt“ am 16./17.01.2025 in Innsbruck







Was ist gruseliger: Pensionsausgaben oder die Aussicht auf Reformen?

Sozialhilfe & Arbeitsmarkt: Massive Unterschiede zwischen den Bundesländern

Studie: Geburtswehen von KI am Arbeitsplatz

Plattformarbeiter: Selbständig oder unselbständig, das ist hier die Frage

Zukunft.Frauen – Frauen in Führung

SAVE-THE-DATE: 16 Jahre Jahrbuch Gesundheit, online am 14.1.2025



Arbeitsrecht für Arbeitgeber – neue Auflage!





Wirtschaftsflaute trotz hoher Lohnabschlüsse

Aufholbedarf bei Erwerbsintegration von ukrainischen Vertriebenen

Das Streikjahr 2023

Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor ab jetzt möglich!

Betriebliches Impfen gegen Influenza und Covid

„Gemeinsam lächeln“: 100 Euro für den Zahnarztbesuch für Selbständige

Bitte mehr Nachhaltigkeit: Geschichten hinter den Zahlen

Bitte mehr Nachhaltigkeit: Geschichten hinter den Zahlen Alterndes Europa: Lässt sich unser Wohlstand noch sichern?









Zu viele Zuckerl sind ungesund

Sozialfall Sozialhilfe

Die (83) Arbeitslosen von Marienthal

US-Studie bestätigt: Grundeinkommen reduziert Beschäftigung

Starke Elementarbildung, starker Standort - Konferenz am 9.9.2024





Arbeitskräfteradar 2024: Fachkräftemangel trotz Wirtschaftsflaute

Die Hälfte der ausländischen Studienabsolventen verlässt Österreich



Mindestlöhne und Arbeitskosten galoppieren im EU-Vergleich davon

Selektive Wahrnehmung beim Gender Pensions Gap



New Work: Chancen, Herausforderungen und Politikempfehlungen

ZAS-Tag am 3.10.2024: Schwerpunkt Personalmaßnahmen in schwierigen Zeiten





Fehlzeitenreport: Krankenstände 20% über dem langjährigen Schnitt

Gesetzliche Änderungen ab 1.7.2024

Alles Gute zum 50er, Arbeitsverfassungsgesetz!

Fachkräftecampus am WKÖ-Exporttag und ein Büro der Philippinen in Wien

Realeinkommen: Zahlt sich Arbeit noch aus?





Indonesien und die Philippinen als Schlüsselmärkte für Fachkräfte

In der ganzen EU fehlen Arbeitskräfte

Neue nationale Zulassungsstelle stärkt Österreichs Medizinprodukte-Branche

Der neue Fehlzeitenreport wird am 2.7. präsentiert

Wir leben auf Kosten der Zukunft!

59. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht



Zum Tag der Arbeit

Armut in Österreich bleibt niedrig

Die Rot-Weiß-Rot- Karte kommt endlich in die Gänge

Die Effekte einer Lohnnebenkostensenkung





Sorge um die Pension begründet?

Europäische Kommission legt Aktionsplan gegen Arbeitskräftemangel vor

Kostensenkung durch Patientensteuerung?

Gute Arbeit – das Magazin für alle, die anpacken

Volkswirtschaftliche Wirkung einer Arbeitszeitverkürzung

Terminaviso ZAS-Tag am 3.Oktober 2024





EU-Richtlinie bringt arbeitsrechtliche Änderungen

Was tun, um die Ukrainer besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren?

Gesundheit: Erhebliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Kaum Jugendarmut in Österreich

ORF - Eco zu Rekord-Krankenständen





Arbeitsmarktintegration entscheidet über Nutzen von Zuwanderung

Österreicher werden älter, aber nicht gesünder

Wie viel Lebenszeit Österreicher und Europäer im Job verbringen

„Österreich ist ein ziemlich egalitäres Land“

Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen

„Gemeinsam Lächeln“: SVS belohnt Zahnhygiene

Symposium am 29.2. 2024: Automatisierung der Arbeit





Gesetzliche Änderungen ab 1.1.2024

Verkehrte Welt am Arbeitsmarkt

EU-Beschäftigungsbericht 2024 stellt Österreich gutes Zeugnis aus

Covid treibt Krankenstände auf Rekordhöhen

Präsentation des Jahrbuchs Gesundheit am 9. Jänner 2024 – Fokus Smarte Gesundheit









Rekordanteil der Arbeitnehmer am Wohlstandskuchen

Gesetzliches Pensionsalter und wirksame Anreize entscheidend für Erwerbsaustritt

Teilzeittrend hält an – Unternehmen suchen vorwiegend Vollzeitkräfte

Gesundheitssysteme erholen sich von der Pandemie

SAVE THE DATE Präsentation Jahrbuch Gesundheit 2023

59. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht





Startschuss für Anwerbung von Fachkräften aus den Philippinen

Pensionen: Wir verfrühstücken die Zukunft

Normalarbeitszeit: Österreich nur 19. von 27 EU-Ländern

Veranstaltungstipp: Navigieren in der Ära der KI - Die Zukunft der Kreativwirtschaft

Zukunft.Frauen – Bewerbung 24. Durchgang

Neues Buch von Dr. Erhart Prugger: „Sozialfall Sozialstaat – was jetzt zu tun ist“









Houston, wir haben ein Problem: Die Produktivität sinkt

Arbeitsmarkt von Berufseinsteigern leergefegt

Realeinkommen steigen trotz Covid & Inflation

Kurzarbeit Neu ab 1.10. 2023

Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor ab jetzt möglich!





Fünf Jahre Arbeitszeitgesetz Neu

Arbeitskräfteradar 2023 zeigt hohen Arbeitskräftebedarf

Mindestlöhne: Österreichs bereits im EU-Spitzenfeld

Gender Pay Gap: Neue Erkenntnisse zu Ursachen

ZAS-Tag am 26.9.2023: Schwerpunkt Arbeitskräftemangel





Gender Pensions Gap: Bitte sachlich bleiben

OECD: Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt verändern

Defizite bei Ernährungskompetenz der Österreicher

Neuer Leitfaden Mitarbeiterbindung – so halten Sie Ihr Personal





Arbeitszeitverkürzung gefährdet Wohlstand und Pensionen

Pensionen nur bis 2040 gesichert?

Die Lage am Lehrstellenmarkt spitzt sich weiter zu

Gesetzliche Änderungen ab 1.7.2023

ZAS-Tag am 26.9.2023: Schwerpunkt Arbeitskräftemangel

Leitfaden zur Integration internationaler Teams





Armut in Österreich, sachlich betrachtet

AUFLEB - die größte österreichische Arbeitsstiftung

Massiver Rückgang der Arbeitsunfälle im Vergleich zu vor COVID

„Gemeinsam vorsorgen“: SVS belohnt Gesundheits-Checks von Klein & Groß

Die BGF-Preisträger 2023

58. Zeller Tagung für Arbeits- und Sozialrecht





WKÖ wird aktiv im internationalen „war for talents“

COVID bremste Arbeitskräftemobilität in der EU

Christa Schweng - eine starke Stimme in Europa

Starke Gesundheit in Betrieben

Soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit geht anders

Warum wir jetzt handeln müssen

Neuer Leitfaden zur Beschäftigung von Geflüchteten





Pensionsreform à la française

Die Pandemie beschleunigte die Nachfrage nach „Green Jobs“

Grafik des Monats: Zusätzliche Lücke von 363.000 Arbeitskräften bis 2040

Fachkräftemangel – keine einfache Lösung durch höhere Löhne

Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen verhindern?

Personalsuche barrierefrei





WIFO prognostiziert Arbeitskräfteangebot bis 2040

Teilzeitbeschäftigung zu 90% freiwillig

Demografie belastet Budget langfristig

Wie realistisch ist eine Viertagewoche?

Webinar & Informationsvideo: Wichtigste Informationen zur Rot-Weiß-Rot – Karte für Betriebe

MIT Conference 29.-30.3 in der WKÖ









