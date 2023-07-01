Newsletter SPIK - Sozialpolitik informativ & kurz
Archiv - Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit
Lesedauer: 8 Minuten
Aktualisiert am 31.07.2026
Wir informieren in unserem Newsletter "SPIK - Sozialpolitik informativ und kurz" monatlich über aktuelle sozialpolitische Themen.
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3.8.2026
- WKÖ-Fachkräfteradar: Trotz schwacher Konjunktur hoher Fachkräftebedarf
- Mythen & Fakten zu Equal Pensions Day & Anhebung des Pensionsalters
- Entgelttransparenz-Richtlinie gilt EU-weit als Belastung Nr. 1
- Krankenstandskontrolle durch die ÖGK
1.7.2026
- Alle (Last Minute)-Änderungen im Sozialbereich, die die Budgetsanierung bringt
- Fehlzeitenreport 2026: Krankenstände bleiben hoch
- Online-Plattformarbeit: Realität und Regulierung klaffen auseinander
- Linke Sozialwissenschaften
- ZAS-Tag am 7.10.2026: Schwerpunkt Einkommenstransparenz
- Warum die Budgetsanierung Vernünftiges, aber keine Reformen bringt
- Prognose des Finanzministeriums: Vergangenheitsbezogene Ausgaben steigen, zukunftsgerichtete sinken
- Berufliche Rehabilitation: Viele sind berufen, aber nur wenig auserwählt
- Trotz Rezession: Stiftung Aufleb qualifiziert und vermittelt mit Erfolg
- 61. Zeller Tagung von 8. bis 10. April 2026
- Der Fehlzeitenreport 2026 wird am 30. Juni präsentiert
- Wer ist besser: Mensch oder KI?
- Eurostat: Gender Pay Gap in Österreich relativ niedrig
- Der neue SVS‑Vorsorgepass, oder wie man Menschen dazu bringt, sich gesund zu verhalten
- (Noch) mehr Staat, weniger privat?
- Veranstaltungstipp 13. Mai 2026: Und wie viel verdienst du?
- Warum Quoten keine gute Idee sind, aber trotzdem kommen
- Wir brauchen Lehrlinge!
- Patientenlenkung, um das Gesundheitssystem zu entlasten – bitte warten!
- Mehr Staat, weniger privat?
- Bürokratie kostet!
- Terminaviso: Präsentation Österreichischer Fehlzeitenreport 2026
27.2.2026
- Seit 2025 schrumpft die Erwerbsbevölkerung, und es geht weiter bergab
- Vier von fünf schwindeln bei der Arbeitszeit im Homeoffice
- Bürokratie & EU: In Sonntagsreden abgebaut, Montag bis Freitag hinzufügt
- Schweden–Österreich im Pensionsduell
- 61. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht
- OECD warnt: Kluft zwischen Wien und Rest-Ö wächst
- Revolution in der Medizin, Trägheit in den Strukturen
- Hitzeschutz seit 1.1.2026 in Kraft
- Mentoring für Migranten zum 20. Mal: Eine Kleinstadt voller bunter Paare
- Tagung zur Automatisierung der Arbeit am 9. März 2026
17.12.2025
- Alle Änderungen im Arbeits- und Sozialrecht 2026: Licht, Schatten und Hoffnung
- Soft-Start der Marke „Your Future Made in Austria“ mit Hackathon in Mexiko
- Neuer Look, klare Struktur der WKO-Fachkräfte-Webseite
- OECD-Vergleich: Österreich mit Aufholbedarf bei Prävention
- Veranstaltungstipp „Präsentation DAS JAHRBUCH GESUNDHEIT 2026“
28.11.2025
- Bevölkerungsprognose: Ohne Kinder keine Zukunft
- Erwerbspersonenprognose: Wien wächst, der Rest schrumpft
- Nur ein Instrument hilft wirklich gegen Langzeitarbeitslosigkeit
- Milliardenschäden durch Fehldiagnosen
- Massive Änderungen bei geringfügiger Beschäftigung ab 1.1.2026
30.10.2025
- Was Talleyrand über die Sozialhilfe gesagt hätte
- „Krankfeiern nur die anderen“
- Die Sozialausgaben steigen in Ö und sinken in der EU
- Pensionssystem: Österreich Letzter bei Nachhaltigkeit – hilft der Kapitalmarkt?
- Neues Dienstgeber-Dashboard der ÖGK bündelt alle Informationen für Unternehmen
- Bewerbungen für das Führungskräfteprogramm Zukunft.Frauen bis 12.11.2025
30.9.2025
- Einkommenstransparenz – gut oder nur gut gemeint?
- Was bringt die Entgelttransparenz-Richtlinie?
- ME/CFS – die große Unbekannte
- 20. Durchgang von Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor bis 31.10. 2025
26.8.2025
- Was kommt zum Hitzeschutz?
- Teilzeit: freiwillig oder nicht, das ist hier die Frage
- Soziale Absicherung Selbständiger in Österreich und im Europavergleich
- AMS-Tipps zur Rekrutierung von Pensionisten
- 20. Durchgang von Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor ab jetzt möglich!
- ZAS-Tag am 8. Oktober 2025: Viel Neues im Arbeitsrecht
- Arbeitskräfteradar 2025: Knappheit trotz Rezession
- Warum verlassen internationale Studienabsolventen Österreich?
- Widersprüche beim Equal Pensions Day
- Was gilt in Zukunft beim Trinkgeld?
- ZAS-Tag am 8. Oktober 2025: Schwerpunkt Fehlzeiten/Krankenstände
- Symposium „Die Kräfte des Alters“ am 11.9. - Potenziale, Erfahrungen, Chancen nutzen
- Fehlzeitenreport 2025: Anhaltend hohe Krankenstände
- Gesetzliche Änderungen ab 1.7.2025
- Quoten für Ältere sind unnötig und schädlich
- Symposium zur Entgelttransparenz-Richtlinie am 22. September 2025
- Rekord-Löhne in Österreich: Erfolg oder Alarmsignal für unsere Wirtschaft?
30.5.2025
- Die demografische Bombe tickt
- Ukrainer: Erwerbsintegration im Schneckentempo
- Arbeiten im Freien: Hitzeschutz braucht Planung
- Der Fehlzeitenreport 2025 wird am 2. Juli präsentiert
- Neues Wissen, neue Perspektiven – #WKÖgoesYouTube!
- Terminaviso ZAS-Tag am 8. Oktober 2025
30.4.2025
- Deutschland und Österreich: Gleiche Probleme, ähnliche Rezepte
- Erwerbsintegration von Geflüchteten dauert etwas länger, aber gelingt
- Auch in der Rezession: Weit mehr Lehrstellen als Suchende
- Hohe Erwerbsquote von begünstigt behinderten Personen
- Warum die Rekordlohnquote kein Grund zur Freude ist
- Rekordteilnahme an der 60. Zeller Tagung
- Bis 22.5. für das Führungskräfteprogramm Zukunft.Frauen bewerben
- Masterprogramm „Arbeitsrecht (LL.M.)“
27.3.2025
- Soll länger arbeiten, wer länger lebt?
- Deutsche Studie: Teilzeitbeschäftigte erschöpfter als Vollzeitarbeitnehmer
- Krebs und Arbeit: 80% kommen zurück!
- Rekordanteil der Arbeitnehmer am Wohlstandskuchen
- Terminaviso: Präsentation Fehlzeitenreport 2025
- FlexLex Arbeits- und Personalrecht
- „Irrtum Ruhestand“ von Gerhard Drexel
- Sozial- und Gesundheitspolitische Punkte im Regierungsprogramm 2025-2029
- EU & Bürokratieabbau: Die Botschaft hör ich wohl…
- Es irrt der Mensch, solang er strebt
- Frauen 60plus sind auf dem Arbeitsmarkt gut angekommen
- “The power of demography for Europe's future"
- International Rekordkrankenstände
- Arbeitszeitbetrug: Ein unterschätztes Problem
- Gesundheitsjahrbuch 2025: Gesunder Lebensstil gefragt
- „Gemeinsam gegen Krebs“: SVS startet die größte Krebsvorsorge-Aktion Österreichs
- Mentoring für Migranten - auf dem Weg zum Paar Nr. 3.000
- Fachtagung: Automatisierung der Arbeit am 10.3.2025
18.12.2024
- Gesetzliche Änderungen ab 1.1.2025
- Österreich im EU-Vergleich: Defizite bei Beschäftigung von Älteren, Frauen und Migranten
- Warum es der Welt und uns viel besser als früher geht
- Die Arbeitszeit fällt und fällt
- Präsentation DAS JAHRBUCH GESUNDHEIT 2025 online am 14.1.2025
- 60. Tagung der Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht 9.-11.4.2025 in Zell am See
- Pensionsreformen in Europa im Überblick
- Österreich im OECD-Vergleich: Viel Zuwanderung, zu wenig in den Arbeitsmarkt
- International „War of Talents“: Österreich legt nach
- Deutsches Projekt zur Viertagewoche: Erfolg oder Grimms Märchen?
- Beschäftigung: öffentlicher Sektor wächst, Rest schrumpft
- Rechnungshof fordert rasche Umsetzung von eHealth-Anwendungen
- Tagung „Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt“ am 16./17.01.2025 in Innsbruck
29.10.2024
- Was ist gruseliger: Pensionsausgaben oder die Aussicht auf Reformen?
- Sozialhilfe & Arbeitsmarkt: Massive Unterschiede zwischen den Bundesländern
- Studie: Geburtswehen von KI am Arbeitsplatz
- Plattformarbeiter: Selbständig oder unselbständig, das ist hier die Frage
- Zukunft.Frauen – Frauen in Führung
- SAVE-THE-DATE: 16 Jahre Jahrbuch Gesundheit, online am 14.1.2025
- Arbeitsrecht für Arbeitgeber – neue Auflage!
- Wirtschaftsflaute trotz hoher Lohnabschlüsse
- Aufholbedarf bei Erwerbsintegration von ukrainischen Vertriebenen
- Das Streikjahr 2023
- Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor ab jetzt möglich!
- Betriebliches Impfen gegen Influenza und Covid
- „Gemeinsam lächeln“: 100 Euro für den Zahnarztbesuch für Selbständige
Bitte mehr Nachhaltigkeit: Geschichten hinter den Zahlen
- Alterndes Europa: Lässt sich unser Wohlstand noch sichern?
30.8.2024
- Zu viele Zuckerl sind ungesund
- Sozialfall Sozialhilfe
- Die (83) Arbeitslosen von Marienthal
- US-Studie bestätigt: Grundeinkommen reduziert Beschäftigung
- Starke Elementarbildung, starker Standort - Konferenz am 9.9.2024
- Arbeitskräfteradar 2024: Fachkräftemangel trotz Wirtschaftsflaute
- Die Hälfte der ausländischen Studienabsolventen verlässt Österreich
- Mindestlöhne und Arbeitskosten galoppieren im EU-Vergleich davon
- Selektive Wahrnehmung beim Gender Pensions Gap
- New Work: Chancen, Herausforderungen und Politikempfehlungen
- ZAS-Tag am 3.10.2024: Schwerpunkt Personalmaßnahmen in schwierigen Zeiten
2.7.2024
- Fehlzeitenreport: Krankenstände 20% über dem langjährigen Schnitt
- Gesetzliche Änderungen ab 1.7.2024
- Alles Gute zum 50er, Arbeitsverfassungsgesetz!
- Fachkräftecampus am WKÖ-Exporttag und ein Büro der Philippinen in Wien
- Realeinkommen: Zahlt sich Arbeit noch aus?
29.5.2024
- Indonesien und die Philippinen als Schlüsselmärkte für Fachkräfte
- In der ganzen EU fehlen Arbeitskräfte
- Neue nationale Zulassungsstelle stärkt Österreichs Medizinprodukte-Branche
- Der neue Fehlzeitenreport wird am 2.7. präsentiert
- Wir leben auf Kosten der Zukunft!
- 59. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht
- Zum Tag der Arbeit
- Armut in Österreich bleibt niedrig
- Die Rot-Weiß-Rot- Karte kommt endlich in die Gänge
- Die Effekte einer Lohnnebenkostensenkung
- Sorge um die Pension begründet?
- Europäische Kommission legt Aktionsplan gegen Arbeitskräftemangel vor
- Kostensenkung durch Patientensteuerung?
- Gute Arbeit – das Magazin für alle, die anpacken
- Volkswirtschaftliche Wirkung einer Arbeitszeitverkürzung
- Terminaviso ZAS-Tag am 3.Oktober 2024
29.2.2024
- EU-Richtlinie bringt arbeitsrechtliche Änderungen
- Was tun, um die Ukrainer besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren?
- Gesundheit: Erhebliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen
- Kaum Jugendarmut in Österreich
- ORF - Eco zu Rekord-Krankenständen
30.1.2024
- Arbeitsmarktintegration entscheidet über Nutzen von Zuwanderung
- Österreicher werden älter, aber nicht gesünder
- Wie viel Lebenszeit Österreicher und Europäer im Job verbringen
- „Österreich ist ein ziemlich egalitäres Land“
- Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
- „Gemeinsam Lächeln“: SVS belohnt Zahnhygiene
- Symposium am 29.2. 2024: Automatisierung der Arbeit
20.12.2023
- Gesetzliche Änderungen ab 1.1.2024
- Verkehrte Welt am Arbeitsmarkt
- EU-Beschäftigungsbericht 2024 stellt Österreich gutes Zeugnis aus
- Covid treibt Krankenstände auf Rekordhöhen
- Präsentation des Jahrbuchs Gesundheit am 9. Jänner 2024 – Fokus Smarte Gesundheit
30.11.2023
- Rekordanteil der Arbeitnehmer am Wohlstandskuchen
- Gesetzliches Pensionsalter und wirksame Anreize entscheidend für Erwerbsaustritt
- Teilzeittrend hält an – Unternehmen suchen vorwiegend Vollzeitkräfte
- Gesundheitssysteme erholen sich von der Pandemie
- SAVE THE DATE Präsentation Jahrbuch Gesundheit 2023
- 59. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht
30.10.2023
- Startschuss für Anwerbung von Fachkräften aus den Philippinen
- Pensionen: Wir verfrühstücken die Zukunft
- Normalarbeitszeit: Österreich nur 19. von 27 EU-Ländern
- Veranstaltungstipp: Navigieren in der Ära der KI - Die Zukunft der Kreativwirtschaft
- Zukunft.Frauen – Bewerbung 24. Durchgang
- Neues Buch von Dr. Erhart Prugger: „Sozialfall Sozialstaat – was jetzt zu tun ist“
29.9.2023
- Houston, wir haben ein Problem: Die Produktivität sinkt
- Arbeitsmarkt von Berufseinsteigern leergefegt
- Realeinkommen steigen trotz Covid & Inflation
- Kurzarbeit Neu ab 1.10. 2023
- Mentoring für Migrant:innen: Bewerbung als Mentorin oder Mentor ab jetzt möglich!
30.8.2023
- Fünf Jahre Arbeitszeitgesetz Neu
- Arbeitskräfteradar 2023 zeigt hohen Arbeitskräftebedarf
- Mindestlöhne: Österreichs bereits im EU-Spitzenfeld
- Gender Pay Gap: Neue Erkenntnisse zu Ursachen
- ZAS-Tag am 26.9.2023: Schwerpunkt Arbeitskräftemangel
28.7.2023
- Gender Pensions Gap: Bitte sachlich bleiben
- OECD: Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt verändern
- Defizite bei Ernährungskompetenz der Österreicher
- Neuer Leitfaden Mitarbeiterbindung – so halten Sie Ihr Personal
29.6.2023
- Arbeitszeitverkürzung gefährdet Wohlstand und Pensionen
- Pensionen nur bis 2040 gesichert?
- Die Lage am Lehrstellenmarkt spitzt sich weiter zu
- Gesetzliche Änderungen ab 1.7.2023
- ZAS-Tag am 26.9.2023: Schwerpunkt Arbeitskräftemangel
- Leitfaden zur Integration internationaler Teams
30.5.2023
- Armut in Österreich, sachlich betrachtet
- AUFLEB - die größte österreichische Arbeitsstiftung
- Massiver Rückgang der Arbeitsunfälle im Vergleich zu vor COVID
- „Gemeinsam vorsorgen“: SVS belohnt Gesundheits-Checks von Klein & Groß
- Die BGF-Preisträger 2023
- 58. Zeller Tagung für Arbeits- und Sozialrecht
28.4.2023
- WKÖ wird aktiv im internationalen „war for talents“
- COVID bremste Arbeitskräftemobilität in der EU
- Christa Schweng - eine starke Stimme in Europa
- Starke Gesundheit in Betrieben
- Soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit geht anders
- Warum wir jetzt handeln müssen
- Neuer Leitfaden zur Beschäftigung von Geflüchteten
31.3.2023
- Pensionsreform à la française
- Die Pandemie beschleunigte die Nachfrage nach „Green Jobs“
- Grafik des Monats: Zusätzliche Lücke von 363.000 Arbeitskräften bis 2040
- Fachkräftemangel – keine einfache Lösung durch höhere Löhne
- Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen verhindern?
- Personalsuche barrierefrei
3.3.2023
- WIFO prognostiziert Arbeitskräfteangebot bis 2040
- Teilzeitbeschäftigung zu 90% freiwillig
- Demografie belastet Budget langfristig
- Wie realistisch ist eine Viertagewoche?
- Webinar & Informationsvideo: Wichtigste Informationen zur Rot-Weiß-Rot – Karte für Betriebe
- MIT Conference 29.-30.3 in der WKÖ