Alle Anträge an das Wirtschaftsparlament der WKO Oberösterreich vom 9. Juni 2026
Bei der Sitzung des Wirtschaftsparlaments der WKO Oberösterreich am 9. Juni wurde über folgende Anträge abgestimmt.
Lesedauer: 1 Minute
Rolle der Wirtschaftskammer als unverzichtbare Interessenvertretung stärken
Doris Hummer (WB), Erich Frommwald (IV), Manfred Zaunbauer (SWV), Bernhard Seeber (GW), Michael Guger (UNOS), Thomas Mayr-Stockinger (WIR)
ENTLASTUNG
Lohnsozialismus und Bürokratiefalle stoppen: Entgelttransparenz-Richtlinie verhindern – Leistung und Hausverstand schützen!
Michael Fürtbauer (FW)
EU-Entgelttransparenz-Richtlinie: Kollektivvertragssystem ausreichend – Umsetzung aussetzen, Gold Plating verhindern
Lisa Sigl (WB)
BUAK-Zwangsregime beenden: Wahlfreiheit sichern – Handwerksbetriebe vor dem finanziellen Ruin schützen!
Michael Fürtbauer (FW)
Initiative der WKÖ-UBIT zur Unterstützung der Gemeinden
Monika Forstinger (FW)
Vereinfachung und Vereinheitlichung der Baugesetze in Österreich
Rene Schachner, (FW)
NoVA-Rückvergütung reformieren – Wettbewerbsfähigkeit sichern, Standort stärken
Georg Gadermayr (FW)
Betriebliche Mobilität entlasten – Planungssicherheit und moderne Rahmenbedingungen für Unternehmen schaffen
Markus Redl (WB)
Erhöhung des Freibetrags für Betriebsveranstaltungen und Schaffung klarer Regelungen für Teambuildingmaßnahmen
Manfred Zaunbauer (SWV)
Vereinheitlichung der steuerlichen Absetzbarkeit von Essensaufwendungen als Betriebsausgabe
Felix Schober (SWV)
Erhöhung der steuerfreien Pauschale für Mitarbeitergeschenke und Zulassung des Vorsteuerabzugs
Manfred Traunmüller (SWV)
Senkung der Einbürgerungskosten in Österreich für gut integrierte Menschen aus den EU-Staaten und aus Drittstaaten
Andreas Peters (GW)
Mit gutem Beispiel bei der Lohnnebenkostensenkung vorangehen: Kammerumlage 2 schrittweise abschaffen
Michael Guger (UNOS)
Gewerbeordnung in das 21. Jahrhundert bringen – Berufszugangsrecht erleichtern
Michael Guger (UNOS)
Gewerbeordnung in das 21. Jahrhundert bringen – Betriebsanlagenrecht liberalisieren
Michael Guger (UNOS)
Vorausschauend handeln und neue Lohn-Preis-Spirale vermeiden
Michael Guger (UNOS)
Keine Wertanpassung seit 2001: Auslandsreisekostensätze erhöhen
Michael Guger (UNOS)
ARBEITS- UND FACHKRÄFTE
EU-Quality Jobs Act darf kein weiteres bürokratisches und wirtschaftshemmendes Regelwerk werden
Erich Frommwald (IV)
Informationsoffensive zur bestehenden Nachhilfeförderung für Lehrlinge
Helmut Mitter (SWV)
Lehre stärken – Fachkräfte sichern
Gerold Royda (WB)
ENERGIE/ÖKOLOGISIERUNG
EU-ETS 2 stoppen: Neue Belastungslawine für Gebäude und Verkehr verhindern!
Michael Fürtbauer (FW)
Energiepreise senken – Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sichern!
Franz Krautgartner (FW)
Gratis Öffi-Ticket/Kernzone Linz – für alle WIFI-Kursteilnehmer:innen
Mario Rader (GW)
Kein staatlicher Eingriff in liberale Märkte
Christoph Zauner (WB)