Alle Anträge an das Wirtschaftsparlament der WKO Oberösterreich vom 9. Juni 2026

Rolle der Wirtschaftskammer als unverzichtbare Interessenvertretung stärken

Doris Hummer (WB), Erich Frommwald (IV), Manfred Zaunbauer (SWV), Bernhard Seeber (GW), Michael Guger (UNOS), Thomas Mayr-Stockinger (WIR)

ENTLASTUNG

Lohnsozialismus und Bürokratiefalle stoppen: Entgelttransparenz-Richtlinie verhindern – Leistung und Hausverstand schützen!

Michael Fürtbauer (FW)

EU-Entgelttransparenz-Richtlinie: Kollektivvertragssystem ausreichend – Umsetzung aussetzen, Gold Plating verhindern

Lisa Sigl (WB)

BUAK-Zwangsregime beenden: Wahlfreiheit sichern – Handwerksbetriebe vor dem finanziellen Ruin schützen!

Michael Fürtbauer (FW)

Initiative der WKÖ-UBIT zur Unterstützung der Gemeinden

Monika Forstinger (FW)

Vereinfachung und Vereinheitlichung der Baugesetze in Österreich

Rene Schachner, (FW)

NoVA-Rückvergütung reformieren – Wettbewerbsfähigkeit sichern, Standort stärken

Georg Gadermayr (FW)



Betriebliche Mobilität entlasten – Planungssicherheit und moderne Rahmenbedingungen für Unternehmen schaffen

Markus Redl (WB)

Erhöhung des Freibetrags für Betriebsveranstaltungen und Schaffung klarer Regelungen für Teambuildingmaßnahmen

Manfred Zaunbauer (SWV)

Vereinheitlichung der steuerlichen Absetzbarkeit von Essensaufwendungen als Betriebsausgabe

Felix Schober (SWV)

Erhöhung der steuerfreien Pauschale für Mitarbeitergeschenke und Zulassung des Vorsteuerabzugs

Manfred Traunmüller (SWV)

Senkung der Einbürgerungskosten in Österreich für gut integrierte Menschen aus den EU-Staaten und aus Drittstaaten

Andreas Peters (GW)

Mit gutem Beispiel bei der Lohnnebenkostensenkung vorangehen: Kammerumlage 2 schrittweise abschaffen

Michael Guger (UNOS)

Gewerbeordnung in das 21. Jahrhundert bringen – Berufszugangsrecht erleichtern

Michael Guger (UNOS)

Gewerbeordnung in das 21. Jahrhundert bringen – Betriebsanlagenrecht liberalisieren

Michael Guger (UNOS)

Vorausschauend handeln und neue Lohn-Preis-Spirale vermeiden

Michael Guger (UNOS)

Keine Wertanpassung seit 2001: Auslandsreisekostensätze erhöhen

Michael Guger (UNOS)

ARBEITS- UND FACHKRÄFTE

EU-Quality Jobs Act darf kein weiteres bürokratisches und wirtschaftshemmendes Regelwerk werden

Erich Frommwald (IV)

Informationsoffensive zur bestehenden Nachhilfeförderung für Lehrlinge

Helmut Mitter (SWV)

Lehre stärken – Fachkräfte sichern

Gerold Royda (WB)

ENERGIE/ÖKOLOGISIERUNG

EU-ETS 2 stoppen: Neue Belastungslawine für Gebäude und Verkehr verhindern!

Michael Fürtbauer (FW)

Energiepreise senken – Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sichern!

Franz Krautgartner (FW)

Gratis Öffi-Ticket/Kernzone Linz – für alle WIFI-Kursteilnehmer:innen

Mario Rader (GW)

Kein staatlicher Eingriff in liberale Märkte

Christoph Zauner (WB)



