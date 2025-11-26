Alle Anträge an das Wirtschaftsparlament der WKO Oberösterreich vom 19. November 2025
Bei der Sitzung des Wirtschaftsparlaments der WKO Oberösterreich am 19. November wurde über folgende Anträge abgestimmt.
Lesedauer: 1 Minute
ENTLASTUNG
Senkung der Staatsquote auf deutlich unter 50 Prozent
Doris Hummer (WB)
Erweiterung der Betrugsbekämpfung zu einem Fairnesspaket
Ursula Krepp (WB)
Vereinfachungen in der Bankenregulierung insbesondere für kleinere und mittelgroße Banken
Markus Auer (WB)
Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen und Entlastung von Kleinbetrieben bei Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz
Michael Fürtbauer (FW)
Überforderung älterer Kleinunternehmer durch den Tourismusverband
Alfred Fenzl (FW)
Anregung zu einer Verwaltungsreform zwecks Reduktion von Folgeschäden nach Insolvenzen
Alfred Fenzl (FW)
Soziale Absicherung für Unternehmer:innen – Sicherheit statt Risiko
Carina Schmiedseder (SWV)
Wirtschaft und Standort stärken – Steigerung der Gemeindeinvestitionen
Helmut Mitter (SWV)
Wirtschaft und Standort stärken – Beschleunigung der Infrastrukturprojekte für Bahn, Straße und Breitband
Manfred Zaunbauer (SWV)
Volle Unterstützung der Wirtschaft und Arbeitnehmer:innen im Bezirk Perg durch Beschleunigung der Errichtung der zweiten Donaubrücke
Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)
Förderung der österreichischen Wirtschaft – Stärkung der Kapitalbasis des ERP-Fonds (AWS)
Bernhard Seeber (GW)
Soziale Absicherung für Unternehmer:innen – es braucht Lösungen für Langzeitkrankenstände
Bernhard Seeber (GW)
Standort Österreich stärken: Maßnahmenpaket für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Wohlstand
Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)
Wahlmöglichkeit zur teilweisen Übernahme der Lohnnebenkosten bei Krankenständen ab dem 4. Tag durch die Sozialversicherung
Thomas Mayr-Stockinger (WIR)
ENERGIE UND ÖKOLOGISIERUNG
Wirtschaft und Standort stärken – Investitionen in neue Kraftwerke
Manfred Zaunbauer (SWV)
Erhaltung des Landschaftsbildes durch forcierte Verbauung von Erdkabeln bei Strom-Freileitungssystemen
Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)
TRANSPARENZ UND WK-WAHLEN
Wirtschaftskammer braucht Transparenz – Offenlegung Sponsoringausgaben
Helmut Mitter (SWV)
Transparenz für Wirtschaftskammer-Mitglieder durch Intranet erhöhen
Bernhard Seeber (GW)
Mehr Informations-Freiheit für Unternehmer:innen Maßnahmenpaket zur Erhöhung der Transparenz
Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)
Reform des Wirtschaftskammergesetz 1998
Manfred Zaunbauer (SWV)
Eine Interessensvertretung des 21. Jahrhunderts – Reform der Wirtschaftskammerwahlen
Bernhard Seeber (GW)
Zukunftsfähige Weiterentwicklung der WKO-Wahlen – Digitale Wahlabwicklung
Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)
Dringlichkeitsanträge
Funktionsentschädigungen und Bezüge der Wirtschaftskammer Österreich und der Länderkammern
Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)
Transparente Aufarbeitung der Struktur und Leistungen der Wirtschaftskammer unter Einbindung aller Fraktionen
Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)
Ernsthafte Strukturreformen angehen
Bernard Seeber (GW)
Dringlichkeitsantrag: Transparenz und Verantwortung bei Funktionärsentschädigungen
Thomas Mayr-Stockinger (WIR), unterstützt von FW
Dringlichkeitsantrag: Kammerfinanzierung neu gestalten
Johannes Egger (UNOS), Bernhard Seeber (GW)