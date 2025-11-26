Alle Anträge an das Wirtschaftsparlament der WKO Oberösterreich vom 19. November 2025

ENTLASTUNG





Senkung der Staatsquote auf deutlich unter 50 Prozent

Doris Hummer (WB)

Erweiterung der Betrugsbekämpfung zu einem Fairnesspaket

Ursula Krepp (WB)

Vereinfachungen in der Bankenregulierung insbesondere für kleinere und mittelgroße Banken

Markus Auer (WB)

Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen und Entlastung von Kleinbetrieben bei Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz

Michael Fürtbauer (FW)



Überforderung älterer Kleinunternehmer durch den Tourismusverband

Alfred Fenzl (FW)

Anregung zu einer Verwaltungsreform zwecks Reduktion von Folgeschäden nach Insolvenzen

Alfred Fenzl (FW)

Soziale Absicherung für Unternehmer:innen – Sicherheit statt Risiko

Carina Schmiedseder (SWV)

Wirtschaft und Standort stärken – Steigerung der Gemeindeinvestitionen

Helmut Mitter (SWV)

Wirtschaft und Standort stärken – Beschleunigung der Infrastrukturprojekte für Bahn, Straße und Breitband

Manfred Zaunbauer (SWV)

Volle Unterstützung der Wirtschaft und Arbeitnehmer:innen im Bezirk Perg durch Beschleunigung der Errichtung der zweiten Donaubrücke

Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)

Förderung der österreichischen Wirtschaft – Stärkung der Kapitalbasis des ERP-Fonds (AWS)

Bernhard Seeber (GW)

Soziale Absicherung für Unternehmer:innen – es braucht Lösungen für Langzeitkrankenstände

Bernhard Seeber (GW)

Standort Österreich stärken: Maßnahmenpaket für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Wohlstand

Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)



Wahlmöglichkeit zur teilweisen Übernahme der Lohnnebenkosten bei Krankenständen ab dem 4. Tag durch die Sozialversicherung

Thomas Mayr-Stockinger (WIR)



ENERGIE UND ÖKOLOGISIERUNG

Wirtschaft und Standort stärken – Investitionen in neue Kraftwerke

Manfred Zaunbauer (SWV)

Erhaltung des Landschaftsbildes durch forcierte Verbauung von Erdkabeln bei Strom-Freileitungssystemen

Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)





TRANSPARENZ UND WK-WAHLEN



Wirtschaftskammer braucht Transparenz – Offenlegung Sponsoringausgaben

Helmut Mitter (SWV)

Transparenz für Wirtschaftskammer-Mitglieder durch Intranet erhöhen

Bernhard Seeber (GW)

Mehr Informations-Freiheit für Unternehmer:innen Maßnahmenpaket zur Erhöhung der Transparenz

Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)

Reform des Wirtschaftskammergesetz 1998

Manfred Zaunbauer (SWV)

Eine Interessensvertretung des 21. Jahrhunderts – Reform der Wirtschaftskammerwahlen

Bernhard Seeber (GW)

Zukunftsfähige Weiterentwicklung der WKO-Wahlen – Digitale Wahlabwicklung

Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)





Dringlichkeitsanträge





Funktionsentschädigungen und Bezüge der Wirtschaftskammer Österreich und der Länderkammern

Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)

Transparente Aufarbeitung der Struktur und Leistungen der Wirtschaftskammer unter Einbindung aller Fraktionen

Johannes Egger (UNOS), Michael Guger (UNOS)

Ernsthafte Strukturreformen angehen

Bernard Seeber (GW)



Dringlichkeitsantrag: Transparenz und Verantwortung bei Funktionärsentschädigungen

Thomas Mayr-Stockinger (WIR), unterstützt von FW

Dringlichkeitsantrag: Kammerfinanzierung neu gestalten

Johannes Egger (UNOS), Bernhard Seeber (GW)













